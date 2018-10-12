Kalk Gidelim 41. bölüm fragmanında Meryem'den beklenmedik sürpriz
Kalk Gidelim dizisi yayınlanan 41. bölüm fragmanıyla izleyicilerine eğlenceli dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Halim, Badegül’ü nikah kıymak için otelden almaya gidince, Meryem’in beklenmedik başka bir sürpriziyle karşılaşır. İşte, Kalk Gidelim dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Kalk Gidelim dizisi yayınlanan son bölümüyle izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Veli, Duru, Şakir ve Dudu da evlenmek için son hazırlıklarını yapmıştır. Asıl amaçları ilk kimin evleneceğidir. İşte, Kalk Gidelim dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Halim, Badegül’ü nikah kıymak için otelden almaya gidince, Meryem’in beklenmedik başka bir sürpriziyle karşılaşır. Diğer yandan Veli, Duru, Şakir ve Dudu da evlenmek için son hazırlıklarını yapmıştır. Asıl amaçları ilk kimin evleneceğidir. İki taraf da gizlilik için sinsi planlarını yaparken bir yandan da kına gecelerini doyasıya yaşamaktadır. Halim gibi Sevda da damat annesi olarak mahzundur. Sevda kına gecesi isterim diye bastırınca, Seyfettin de bu duruma dafa fazla dayanamaz ve Badegül’le Halim’e kına gecesi yapmak için türlü atraksiyonlara girerler. Kına gecesinde Şakir’e gizemli bir mesaj gelir ve evlenmeye bir gün kala Şakir’in kafası karışmaya başlar. Bir yandan Dudu’ya en güzel düğünü yapmak için organizasyon şirketiyle anlaşırken diğer yandan mesajın sahibi kızla da görüşmeye gider. Mustafa Ali ve Nurcan, yeğenleri Halim’in haline üzülüp Badegül’le evlenebilmesi için ellerinden geleni yaparlar. Bunun için Meryem’e ulaşmaları gerekir. Meryem’e ulaşmanın yolu ise Ercan’dan geçmektedir.
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