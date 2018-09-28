Kalk Gidelim 39. bölüm fragmanında Meryem'den beklenmedik hareket
Kalk Gidelim dizisi yayınlanan 39. bölüm fragmanıyla izleyicilerine oldukça keyifli dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Meryem’e evlenme teklif eden Ercan’ın asıl niyetini bilen Mustafa Ali en fevri haliyle çıkışsa da Meryem Mustafa Ali’yi tersler. İşte, Kalk Gidelim dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Kalk Gidelim dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine soluksuz takip edilen dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Hacı Hüseyin’in de araya girmesiyle Ercan, Mustafa Ali’nin elinden zor kurtulur. İşte, Kalk Gidelim dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Meryem’e evlenme teklif eden Ercan’ın asıl niyetini bilen Mustafa Ali en fevri haliyle çıkışsa da Meryem Mustafa Ali’yi tersler. Hacı Hüseyin’in de araya girmesiyle Ercan, Mustafa Ali’nin elinden zor kurtulur. Diğer yanda Duru babasına evlilik hazırlığı yaptığını ve artık Veli’yle evlenmesi için izin vermesini ister. Hacı Hüseyin, Nurcan, Muhtar’ın bastırmasıyla Mustafa Ali’nin yumuşadığını gören gençler bu duruma oldukça sevinir ve hazırlıkları hızlandırmaya başlarlar. Şakir ve Dudu da artık evlenmek için beklemenin anlamsız olduğunu düşünüp, Veli ve Duru’dan önce evlenebilmek için direkt nikah hazırlığına koyulurlar. Halim ise Ercan’ın dolduruşuna gelen Meryem’in sert çıkışları ve nişanı atmasının ardından hayatının en önemli kararını alır. Hacı Dede’siyle de görüştükten sonra Samim’den yardım isteyip kararını uygulamaya başlar. Gözlerini Veli ve Duru hırsı bürüyen Şakir ve Dudu’nun başlarına açtıkları iş Seyfettin ve Sevda’ya patlayınca devreye Muhtar girmek zorunda kalır. Mustafa Ali ise Seyfettin’in başına gelenlerden habersiz süt çiftliğine İstanbul’dan gelecek olan dondurma firmasının yöneticilerini beklemektedir. Büyük bir iş görüşmesi olacaktır ve ortada Seyfettin yoktur.
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