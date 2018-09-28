Kalk Gidelim 39. bölüm fragmanında Meryem'den beklenmedik hareket

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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28.09.2018 - 18:02, Son Güncelleme:

Kalk Gidelim 39. bölüm fragmanında Meryem'den beklenmedik hareket

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Kalk Gidelim 39. bölüm fragmanında Meryem'den beklenmedik hareket

Kalk Gidelim dizisi yayınlanan 39. bölüm fragmanıyla izleyicilerine oldukça keyifli dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Meryem’e evlenme teklif eden Ercan’ın asıl niyetini bilen Mustafa Ali en fevri haliyle çıkışsa da Meryem Mustafa Ali’yi tersler. İşte, Kalk Gidelim dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Kalk Gidelim dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine soluksuz takip edilen dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Hacı Hüseyin’in de araya girmesiyle Ercan, Mustafa Ali’nin elinden zor kurtulur. İşte, Kalk Gidelim dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Meryem’e evlenme teklif eden Ercan’ın asıl niyetini bilen Mustafa Ali en fevri haliyle çıkışsa da Meryem Mustafa Ali’yi tersler. Hacı Hüseyin’in de araya girmesiyle Ercan, Mustafa Ali’nin elinden zor kurtulur. Diğer yanda Duru babasına evlilik hazırlığı yaptığını ve artık Veli’yle evlenmesi için izin vermesini ister. Hacı Hüseyin, Nurcan, Muhtar’ın bastırmasıyla Mustafa Ali’nin yumuşadığını gören gençler bu duruma oldukça sevinir ve hazırlıkları hızlandırmaya başlarlar. Şakir ve Dudu da artık evlenmek için beklemenin anlamsız olduğunu düşünüp, Veli ve Duru’dan önce evlenebilmek için direkt nikah hazırlığına koyulurlar. Halim ise Ercan’ın dolduruşuna gelen Meryem’in sert çıkışları ve nişanı atmasının ardından hayatının en önemli kararını alır. Hacı Dede’siyle de görüştükten sonra Samim’den yardım isteyip kararını uygulamaya başlar. Gözlerini Veli ve Duru hırsı bürüyen Şakir ve Dudu’nun başlarına açtıkları iş Seyfettin ve Sevda’ya patlayınca devreye Muhtar girmek zorunda kalır. Mustafa Ali ise Seyfettin’in başına gelenlerden habersiz süt çiftliğine İstanbul’dan gelecek olan dondurma firmasının yöneticilerini beklemektedir. Büyük bir iş görüşmesi olacaktır ve ortada Seyfettin yoktur.

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