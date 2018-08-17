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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.08.2018 - 17:58, Son Güncelleme:

Kalk Gidelim 33. bölüm fragmanında Mustafa Ali ve Meryem'in arası yapılacak mı?

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Kalk Gidelim 33. bölüm fragmanında Mustafa Ali ve Meryem'in arası yapılacak mı?

Kalk Gidelim dizisi yayınlanan 33. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Hatice, Sevda ve Nuriye; Mustafa Ali ile Meryem’in arasını yapmak için konuşurlar ve Meryem cevap vermeden yanlarından gider. İşte, Kalk Gidelim dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Kalk Gidelim dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Hatice uzun zaman sonra ilk defa bu bayram baklava açacaktır. Evdekiler bu duruma pek bir sevinir. İşte, Kalk Gidelim dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hatice, Sevda ve Nuriye; Mustafa Ali ile Meryem’in arasını yapmak için konuşurlar ve Meryem cevap vermeden yanlarından gider. Ne cevap verecek diye heyecanla beklemeye koyulurlar. Kadınlar bir yandan cevap beklerken bir yandan da bayram için hazırlık yaparlar. Hatice uzun zaman sonra ilk defa bu bayram baklava açacaktır. Evdekiler bu duruma pek bir sevinir. Özellikle de Seyfettin heyecanla anasının baklavasını beklemektedir. Ercan bayramın gelmesini dört gözle beklerken şimdiden mangal yaktıracaklara “bayram geleneklerini özledim” diyerek yol yapar. Hacı Hüseyin, Seyfettin’e bu bayram için daha büyük bir hayvan almasını tembihler. Ne de olsa danaya ortak gireceklerin sayısı artmıştır. Seyfettin’in ayırttığı büyük danaya köyden başka bir talip daha çıkar ve işler karışır. Şakir de damat olarak Hacı Amcalarla ortak kesmek istediğini söyler. Dudu bunu fırsat bilip Duru’yu kıskandırır. Veli de ortak olmayı talep eder ama ummadığı bir engelle karşılaşır. Damat adayları Şakir, Halim ve Veli sözlülerine bayramlık koç alıp aynı zamanda Dudu, Duru ve Badegül’ü de alıp bayram alışverişine çıkarlar. Samim ise bu alışverişi fırsat bilip Cennet’ten ayrılma planını adım adım uygulamaya koyulur. Bayram sabahı gelir. Hacı Hüseyin evinde Mustafa Ali hariç evlatları, torunları, gelinleri, damadıyla mutlu bir bayram yaşarken beklenmedik bir misafir herkesin planlarını suya düşürür.

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