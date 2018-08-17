Kalk Gidelim 33. bölüm fragmanında Mustafa Ali ve Meryem'in arası yapılacak mı?
Kalk Gidelim dizisi yayınlanan 33. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Hatice, Sevda ve Nuriye; Mustafa Ali ile Meryem’in arasını yapmak için konuşurlar ve Meryem cevap vermeden yanlarından gider. İşte, Kalk Gidelim dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Kalk Gidelim dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Hatice uzun zaman sonra ilk defa bu bayram baklava açacaktır. Evdekiler bu duruma pek bir sevinir. İşte, Kalk Gidelim dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Hatice, Sevda ve Nuriye; Mustafa Ali ile Meryem’in arasını yapmak için konuşurlar ve Meryem cevap vermeden yanlarından gider. Ne cevap verecek diye heyecanla beklemeye koyulurlar. Kadınlar bir yandan cevap beklerken bir yandan da bayram için hazırlık yaparlar. Hatice uzun zaman sonra ilk defa bu bayram baklava açacaktır. Evdekiler bu duruma pek bir sevinir. Özellikle de Seyfettin heyecanla anasının baklavasını beklemektedir. Ercan bayramın gelmesini dört gözle beklerken şimdiden mangal yaktıracaklara “bayram geleneklerini özledim” diyerek yol yapar. Hacı Hüseyin, Seyfettin’e bu bayram için daha büyük bir hayvan almasını tembihler. Ne de olsa danaya ortak gireceklerin sayısı artmıştır. Seyfettin’in ayırttığı büyük danaya köyden başka bir talip daha çıkar ve işler karışır. Şakir de damat olarak Hacı Amcalarla ortak kesmek istediğini söyler. Dudu bunu fırsat bilip Duru’yu kıskandırır. Veli de ortak olmayı talep eder ama ummadığı bir engelle karşılaşır. Damat adayları Şakir, Halim ve Veli sözlülerine bayramlık koç alıp aynı zamanda Dudu, Duru ve Badegül’ü de alıp bayram alışverişine çıkarlar. Samim ise bu alışverişi fırsat bilip Cennet’ten ayrılma planını adım adım uygulamaya koyulur. Bayram sabahı gelir. Hacı Hüseyin evinde Mustafa Ali hariç evlatları, torunları, gelinleri, damadıyla mutlu bir bayram yaşarken beklenmedik bir misafir herkesin planlarını suya düşürür.
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