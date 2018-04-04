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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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04.04.2018 - 14:17, Son Güncelleme:

Kaledar Günalp Bey kimdir? Kaledar Günalp Bey rolünü canlandıran Engin Öztürk'ün hayatı

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Kaledar Günalp Bey kimdir? Kaledar Günalp Bey rolünü canlandıran Engin Öztürk'ün hayatı

Kaledar Günalp Bey'in kim olduğu son günlerde en çok merak edilen konulardan oldu. Kaledar Günalp Bey'in kim olduğunu ve hayatını merak eden vatandaşlar, Günalp Bey hakkında internette araştırma yapıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde yer alan bir isim olan Kaledar Günalp Bey, tarihi olayları ele alan bu dizisi sonrası gündeme geliyor ve araştırma konusu oluyor. Peki, Kaledar Günalp Bey kimdir?

Kaledar Günalp Bey, bugünlerde vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırmalara konu oluyor. Kaledar Günalp Bey hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte Kaledar Günalp Bey hakkında merak edilen her şey...

KALEDAR GÜNALP BEY KİMDİR?

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan ve Selçuklu Devleti dönemini anlatan Diriliş Ertuğrul dizisinde yer alan bir karakter olan Kaledar Günalp Bey, dizide Selçuklu veziri Emir Sadettin Köpek için çalışan hafiyelerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Yaşadığı devirde oldukça nüfuzlu ve önemli bir devlet adamı olan Sadettin Köpek'in emrinde olan ajanları olması muhtemeldir ancak, tarihi kayıtlarda "Kaledar Günalp Bey" adından bir kişinin olduğu ve o dönemde yaşadığına dair bir kayıt bulunmamıştır. Yani dizide canlandırılan bu karakterin gerçek yaşamda bir karşılığı yoktur. Kaledar Günalp Bey karakterine ise dizide ekranların aranan yüzü Engin Öztürk hayat veriyor.

ENGİN ÖZTÜRK KİMDİR?

28 Eylül 1986 tarihinde Eskişehir'de doğmuştur. Asker emeklisi bir baba ve ev hanımı bir annenin dördüncü çocuğu olan Engin Öztürk Eskişehir'de büyümüş ve Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimi için Ankara'ya gelmiş ve daha sonra 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde okumaya başlamış, 2012 yılında mezun olmuştur.

2003 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksek Okuluna girmiş ve 2005 yılında mezun olmuştur. Ancak daha sonra askerlik mesleğinin kendisine uygun olmadığını anlamış ve konservatuvara girmiştir. Tiyatro merakı da Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulunda girdiği Tiyatro Kolundan gelmektedir.

2010 yılında seçmelerine katıldığı Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı Kanal D dizisinde "Selim Yaşaran" karakterine hayat verdi. Dizi Engin Öztürk'ün Türkiye ve Arap ülkelerinde tanınmasına sebep olmuştur. Dizinin 2012 yılında sona ermesi üzerine üniversite okuduğu dönemde hem oyun oynadığı hem de barmenlik yaptığı barın sahibi ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü üstlendiği Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde "Komiser Emre" karakterini canlandırmıştır.

Bunun yanı sıra Star Tv'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde "II. Selim" rolünü üstlenmiştir. Star Tv'de yayınlanan Hatırla Gönül dizisinin iç mimarlık okuyup marangoz olan "Yusuf" rolünü canlandırmış. Sevilen oyuncu son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde "Kaledar Günalp Bey" olarak ekranlarda boy göstermiştir. 

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