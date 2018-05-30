Kalbimin Sultanı dizisinin oyuncuları kimler? İşte kadrodaki isimler
Yeni dizi Kalbimin Sultanı’nın tanıtım fragmanı yayınlandı. Türk- Rus ortak yapımı olan Kalbimin Sultanı, Osmanlı Hükümdarı ve özgürlüğüne düşkün bir Rus kızının aşkını anlatacak. Peki, Kalbimin Sultanı ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?
Maya Productions International’ın yapımcılığını üstlendiği, yakında Star Tv ekranında başlayacak Kalbimin Sultanı dizisinin ilk tanıtımı diziseverlerle buluştu. Başrollerini Ali Ersan Duru ve Aleksandra Nikiforova’nın paylaştığı Kalbimin Sultanı projesinde ikiliye, Emel Çölgezen, Tansel Öngel, Beste Kökdemir, Tuncel Salman, Taner Rumeli, Bülent Seyran, Sadi Celil Cengiz başta olmak üzere Rusya’da birçok önemli projede yer almış Shcherbina Dmitry, Rudensky Andrey, Sokolovsky Alexander gibi Rus ve Türk başarılı oyuncular eşlik ediyor.
Bir Osmanlı Hükümdarı ile bir Rus kızının masalını anlatan Kalbimin Sultanı’nda ilkel bulduğu hareme muhbir olarak girmek zorunda kalan Anna, ancak masallarda yaşanacak büyük bir aşkın eline düşer...
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