Kalbimin Sultanı dizisinin oyuncuları kimler? İşte kadro ve karakterler

Yaz sezonuyla birlikte yeni dizi projeleri de ekranlardaki yerini almaya başladı, bu dizilerden biri de Kalbimin Sultanı oldu. “Eşine masallarda rastlanacak bir aşk hikayesi' sloganıyla yola çıkan Kalbimin Sultanı, Türk ve Rus oyunculardan oluşan kadrosuyla dikkat çekiyor. aşrollerini Ali Ersan Duru ve Aleksandra Nikiforova’nın paylaştığı Kalbimin Sultanı projesinde ikiliye, Emel Çölgezen, Tansel Öngel, Beste Kökdemir, Tuncel Salman, Taner Rumeli, Bülent Seyran, Sadi Celil Cengiz başta olmak üzere Rusya’da birçok önemli projede yer almış Shcherbina Dmitry, Rudensky Andrey, Sokolovsky Alexander gibi Rus ve Türk başarılı oyuncular eşlik ediyor.

OYUNCULAR VE KARAKTERLERİ

2.MAHMUT / Ali Ersan Duru

Sultan Mahmud, Birinci Abdülhamid ile Nakş-ı Dil’in oğlu olarak 20 Temmuz 1785 günü Topkapı Sarayında doğar. Sultan Mahmud devletin çürümüş, yeniçerilerin kangren olmuş yapısından dolayı büyük üzüntü duyar. Gerçekleştirmek istediği devrimlerin önündeki en büyük engel olan Yeniçeri Ocağını kaldırmaya ant içer.

3. Selim’in hatalarını yapmamakta kararlıdır. Adımlarını teker teker atacaktır. Mahmud esprili, sanata düşkün, hoşsohbet bir adamdır. Ünlü bir hattattır.

Yenilikçi bir adam olmasının yanında geleneklerine de son derece bağlıdır. Arapça ve Farsçaya vâkıftır fakat Fransızcası iyi değildir. Anna’dan aldığı derslerle Fransızcasını geliştirir.

Geç başladığı için yeterince öğrenemediği bu batı dilini çocuklarının öğrenmesine çok önem verir. Anna’nın görevi kabul edişiyle Mahmud ile Anna’nın dersleri de başlamış olur. Önceleri basit bir dersle başlayan ilişkileri Mahmud’un sabırsızlıkla beklediği buluşmalara döner.

ANNA / Aleksandra Nikiforova

Anna, 20 yaşında ve görenin bir daha bakmak istediği güzellikte bir genç kızdır.

2. Mahmud’un çocuklarına Fransızca öğretmek için saraya çağırılır ve görevlendirilir. Sevgi dolu, kibar, özgürlüğüne düşkün, kültürlü, tarihe ve sanata ilgili , esprili bir kadındır. Heyecanlandığında çok konuşur ve sevimlilik düzeyinde sakarlıklar yapar.

Saray’da bu özellikleri O’nu 2. Mahmud’un gözünde diğer kadınlardan ayırır. Süse düşkün değildir ama bakımlıdır. Saf güzelliği onun diğer kadınlardan farklı olarak öne çıkmasına neden olur. Bu durum da sarayda, özellikle 2. Mahmud’un gözdesi olan Hoşyar Sultan ile yaşanacak irili ufaklı entrikalara sebep olacaktır.

Anna her şeyin üstesinden gelebilecek cesarete, bilgiye sahip olsa da kalbine söz geçirebilecek midir? Bunu kendi dahi bilemez.

ESMA SULTAN / Emel Çölgeçen

Sultan 4. Mustafa’nın kız kardeşi olan Esma Sultan, henüz 14 yaşında iken Kaptan-ı Derya Hüseyin Paşa ile evlendirilmiştir. Kendisinden 22 yaş büyük kocası vefat ettiğinde, Esma Sultan 25 yaşında dul kalır.

Esma Sultan’ın en belirleyici özelliği iktidar tutkusudur. Bu özelliğini annesinden alır. Ağabeyi 4. Mustafa’nın tahttan indirilişini ve öldürülüşünü asla kabullenmeyen Esma Sultan, annesi Sineperver ile birlikte Sultan Mahmud’u tahttan indirip yerine kendi geçmek isteyecek kadar gözü karadır. Halet efendi sayesinde Yeniçerilerle arasını iyi tutar. Yeniçeri Ağası Habib Ağa ile işbirliği yapıp, Yeniçerileri ayaklandırmanın yollarını arar.

NAMIK PAŞA / Tansel Öngel

Sultan Mahmud’un çocukluk arkadaşı olan Namık, Enderunda yetiştirildikten sonra Manisa sancağına gönderilmiştir. Mahmud, tahta çıkmasıyla beraber çok güvendiği Namık’ı Avrupa’ya gönderir. Avrupa devletlerinin idari, mali, askeri yapılanmalarını inceleyen Namık, İstanbul’a getirtilir.

Sultan Mahmud, gerçekleştireceği devrimler için onu Sır Katibi olarak görevlendirir. Ondan gözü, kulağı, gölgesi olmasını ister. İlk icraatları da kangren olmuş Yeniçeri ocağından kurtulmaktır.

HOŞYAR SULTAN / Beste Kökdemir

Hoşyar, Sultan Mahmud’un ikinci ve gözde hasekisidir. Şehzade Abdülhamit’i dünyaya getirdiği gün saraydaki yerini garantilemiştir. Gelecekte valide sultan olabilmek için yapması gereken tek şey, doğru adımları atabilmek ve Mahmud’un sevgisini kaybetmemektir.

Haremdeki en güzel kadın olan Hoşyar Sultan son derece cömert ve şefkatli bir insandır. Bu saflığı ve temizliği ile Mahmud’un kalbine girmiştir. Entrikalarla uğraşmak onun yaradılışında yoktur. Ama hayat insanları törpülerken insafsız davranır. Mahmud’a deli gibi aşık olan Hoşyar, Anna’nın saraya gelişiyle tüm dengesini kaybeder.

HALET EFENDİ / Tuncer Salman

Halet Efendi, kinciliği ve acımasızlığı ile isim yapmış bir devlet adamıdır. Özellikle muhaliflerini, menfaatine dokunanları bilhassa makamına rakip gördüklerini asla affetmez.

Halet efendi, Sultan Mahmud’un gerçekleştirmek istediği büyük yeniliklerin, kendi çıkarlarına zarar vereceğini düşündüğünden birtakım önlemler alır. Esma Sultanı payitahtın ortağı olmak için cesaretlendirir. Yeniçeri ocağını Mahmud’a karşı her an tetikte tutar. Bütün bu kargaşanın içinde cebine büyük rüşvetle indirmeyi ihmal etmez.