Kalbimin Sultanı ana karakteri Sultan Mahmut kimdir?
Sultan Mahmut ismi yeni bir diziyle gündeme geldi. Tarihi dizi Kalbimin Sultanı ana karakteri Sultan Mahmut’u Ali Ersan Duru canlandırıyor. Peki, Kalbimin Sultan’ında geçen Sultan Mahmut kimdir?
Kalbimin Sultan’ı karakter analizine göre; Sultan Mahmud, Birinci Abdülhamid ile Nakş-ı Dil’in oğlu olarak 20 Temmuz 1785 günü Topkapı Sarayında doğdu. Sultan Mahmud devletin çürümüş, yeniçerilerin kangren olmuş yapısından dolayı büyük üzüntü duydu. Gerçekleştirmek istediği devrimlerin önündeki en büyük engel olan Yeniçeri Ocağını kaldırmaya ant içti.
3. Selim’in hatalarını yapmamakta kararlıdır. Adımlarını teker teker atacaktır. Mahmud esprili, sanata düşkün, hoşsohbet bir adamdır. Ünlü bir hattattır.
Yenilikçi bir adam olmasının yanında geleneklerine de son derece bağlıdır. Arapça ve Farsçaya vâkıftır fakat Fransızcası iyi değildir. Anna’dan aldığı derslerle Fransızcasını geliştirmeye başlar.
Geç başladığı için yeterince öğrenemediği bu batı dilini çocuklarının öğrenmesine çok önem verir. Anna’nın görevi kabul edişiyle Mahmud ile Anna’nın dersleri de başlamış olur. Önceleri basit bir dersle başlayan ilişkileri Mahmud’un sabırsızlıkla beklediği buluşmalara döner.
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