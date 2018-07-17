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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.07.2018 - 18:34, Son Güncelleme:

Kalbimin Sultanı 6. bölüm fragmanında Anna kendini affettirebilecek mi?

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Kalbimin Sultanı 6. bölüm fragmanında Anna kendini affettirebilecek mi?

Kalbimin Sultanı dizisi yayınlanan 6. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Anna, kendini Sultan Mahmud’a nasıl affettirecek? İşte, Kalbimin Sultanı dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Kalbimin Sultanı dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Hoşyar Sultan, Anna’nın kuyusunu kazmak için derhal işe girişir. İşte, Kalbimin Sultanı dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Anna, Amber Ağa’ya Sultan Mahmud’un odasına gitmesinin sebebini açıklamıştır. Fakat Hünkar bunu kimseye söylememesi konusunda onu ciddi bir biçimde uyarmıştır. Sırrı tutamayan Amber Ağa, üzüntüden odasına kapanan Hoşyar Sultan’a durumu anlatır. Hoşyar Sultan’ın aradığı çare ayağına gelmiştir.

Hoşyar Sultan, Anna’nın kuyusunu kazmak için derhal işe girişir. Önce haremdeki cariyelere, hadımağalarına, sonra da Enderun Ağalarına Anna’nın her yerde Sultan Mahmud’a Fransızca dersi verdiğini söylediğini, üstelik bununla övündüğünü söyler. Bu dedikodu kısa zamanda bütün saraya yayılır. Ağalar sonunda Sultan Mahmud’un huzuruna çıkıp bu durumla ilgili huzursuzluklarını dile getirirler. Sultan Mahmud bu duruma çok sinirlenir. Anna ile derslerine son vermiştir. Anna çok pişmandır, çok üzgündür. Artık kaldığı odanın kendisine ait olmadığını, taşlıkta kalacağını öğrenir. Sultan Mahmud onu cezalandırmaktadır. Aralarındaki tüm münasebet bitmiştir. Anna, kendini Sultan Mahmud’a nasıl affettirecektir?

Esma Sultan’ın planı ise kusursuz ilerler. Fettah Ağa’nın Halet Efendi tarafından bulunup saraya getirilmesi, Halet Efendi’nin yeniden saraydaki görevine dönmesini sağlamıştır. Sultan Mahmud’un ibret olsun diyerek Fettah Ağa’nın meydanda sallandırması ise yeniçerilerin toplu ayaklanması için kaçınılmaz olacaktır.

Dimitri, Anna’yı yazdığı itiraf mektubunu değiştirerek bulunduğu zor durumdan kurtarmıştır. Dimitri’nin Anna’ya vereceği yeni muhbirlik görevi Anna’yı daha fazla çıkmaza sokar.

Sultan Mahmud, kızı Saliha Sultan’nı eşkiyalardan kurtaran Civanmert’in heran göreve hazır olmasını söyler, hislerine hakim olamayan Saliha Sultan kibri ve duyguları arasında kalacaktır.

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