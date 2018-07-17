Kalbimin Sultanı 6. bölüm fragmanında Anna kendini affettirebilecek mi?
Kalbimin Sultanı dizisi yayınlanan 6. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Anna, kendini Sultan Mahmud’a nasıl affettirecek? İşte, Kalbimin Sultanı dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Kalbimin Sultanı dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Hoşyar Sultan, Anna’nın kuyusunu kazmak için derhal işe girişir. İşte, Kalbimin Sultanı dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Anna, Amber Ağa’ya Sultan Mahmud’un odasına gitmesinin sebebini açıklamıştır. Fakat Hünkar bunu kimseye söylememesi konusunda onu ciddi bir biçimde uyarmıştır. Sırrı tutamayan Amber Ağa, üzüntüden odasına kapanan Hoşyar Sultan’a durumu anlatır. Hoşyar Sultan’ın aradığı çare ayağına gelmiştir.
Hoşyar Sultan, Anna’nın kuyusunu kazmak için derhal işe girişir. Önce haremdeki cariyelere, hadımağalarına, sonra da Enderun Ağalarına Anna’nın her yerde Sultan Mahmud’a Fransızca dersi verdiğini söylediğini, üstelik bununla övündüğünü söyler. Bu dedikodu kısa zamanda bütün saraya yayılır. Ağalar sonunda Sultan Mahmud’un huzuruna çıkıp bu durumla ilgili huzursuzluklarını dile getirirler. Sultan Mahmud bu duruma çok sinirlenir. Anna ile derslerine son vermiştir. Anna çok pişmandır, çok üzgündür. Artık kaldığı odanın kendisine ait olmadığını, taşlıkta kalacağını öğrenir. Sultan Mahmud onu cezalandırmaktadır. Aralarındaki tüm münasebet bitmiştir. Anna, kendini Sultan Mahmud’a nasıl affettirecektir?
Esma Sultan’ın planı ise kusursuz ilerler. Fettah Ağa’nın Halet Efendi tarafından bulunup saraya getirilmesi, Halet Efendi’nin yeniden saraydaki görevine dönmesini sağlamıştır. Sultan Mahmud’un ibret olsun diyerek Fettah Ağa’nın meydanda sallandırması ise yeniçerilerin toplu ayaklanması için kaçınılmaz olacaktır.
Dimitri, Anna’yı yazdığı itiraf mektubunu değiştirerek bulunduğu zor durumdan kurtarmıştır. Dimitri’nin Anna’ya vereceği yeni muhbirlik görevi Anna’yı daha fazla çıkmaza sokar.
Sultan Mahmud, kızı Saliha Sultan’nı eşkiyalardan kurtaran Civanmert’in heran göreve hazır olmasını söyler, hislerine hakim olamayan Saliha Sultan kibri ve duyguları arasında kalacaktır.
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