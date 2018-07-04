Kalbimin Sultanı dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kalbimin Sultanı dizisi ekranlara gelen son bölümüyle izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam etti. Dizinin yayınlanan son bölümünde Anna, her şeyi Sultan Mahmud’a anlatmaya karar verdi. Son bölümün bitmesinin hemen ardından yeni bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Kalbimin Sultanı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kalbimin Sultanı dizisi yayınlanan son bölümüyle izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatmaya devam etti. Dizinin yayınlanan son bölümünde Saliha’nın cezası sürmekte, Anna’dan özür dilemeye de, geri adım atmaya da niyeti yoktu. Son bölümün bitmesinin hemen ardından yeni bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Kalbimin Sultanı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kalbimin Sultanı dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.
YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Anna, her şeyi Sultan Mahmud’a anlatmaya karar verir… Anna, Sultan Mahmud’a olan duygularının farkında, ondan uzak durmaya karar verir ama bu nasıl mümkün olacaktır?
Saliha’nın ise cezası sürmekte, Anna’dan özür dilemeye de, geri adım atmaya da niyeti yoktur. Hoşyar Sultan’nın yeni planı ise Saliha’yı çok daha büyük sorunların içine atacaktır.
Diğer tarafta ambarda yakalanan ağır yaralı adam bir türlü iyileşmemekte, iltihap giderek vücudunu sarmaktadır. Onun yaşaması ve konuşması Sultan Mahmud için elzem, Esma Sultan içinse öldürülmesi şarttır.
Dimitri Anna’dan adamı öldürmesini ister. Babasının ölümü ile tehdit edilen Anna her şeyi Sultan Mahmud’a anlatmaya karar verir ama işler beklediği gibi yürümeyecektir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle