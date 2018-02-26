Kalbimdeki Deniz yeni bölüm 3. fragmanı geldi - Kötü sürpriz

Kalbimdeki Deniz dizisi yeni gününde yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Özge Özberk, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Hakan Eratik paylaştığı Kalbimdeki Deniz artık pazartesi günleri izleyici karşısına çıkacak. Peki yeni bölümde neler olacak? Bu sorunun yanıtını merak edenler için 3 fragman birden geldi. İşte yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşılan Kalbimdeki Deniz yeni bölüm 3. fragmanı ve yeni bölüm gelişmelerinin kısa bir özeti!

KALBİMDEKİ DENİZ YENİ BÖLÜM 3. FRAGMANI

Tüm gerçeklerin açığa çıkacağı Mirat ve İzak görüşmesi Hülya’nın oyunuyla yarıda kalır. Mirat İzak’la tekrar görüşmeye kararlı olsa da İzak’ın ölüm haberi her şeyi alt üst eder. Bunca düşmanı olan İzak’ı kimin öldürdüğüyse tam bir muammadır. Hülya, İzak cinayetini aydınlatmanın peşine düşmüşken, Şebnem de Hülya’nın açık vermesini beklemektedir

Yaşanan olaylar Deniz ve Mirat’ın arasındaki gerilimi de artırmıştır. Ancak Deniz’in aklı henüz sakinleşememiş olan kızı Ece’dedir. Deniz Ece’ye destek olabilmek için eski arkadaşı psikolog Nevin’den yardım isteyecek, Nevin ve sürprizle dolu Özgür bu sayede hayatlarına girecektir. Diğer yanda Deniz’le arasına soğukluk girdiğini düşünen Mirat harekete geçer. Ece ve Deniz’in aralarındaki sorunları çözmek için gittikleri Ağva tatiline, oğlu Yusuf’la birlikte dahil olur. Fikriye ve Figen’in de davetsiz katıldığı tatil, türlü karışıklık ve yanlış anlaşılmalara sahne olurken, Mirat’ın büyük sürprizi herkesi mutluluğa boğacaktır... Ancak gecenin sonu hiç de beklendiği gibi bitmeyecektir…