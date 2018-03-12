Kalbimdeki Deniz final bölümü fragmanı yayınllandı

Kalbimdeki Deniz dizisinin final bölümü için geri sayım başladı. Cumartesi günleri başladığı macerasını pazartesi günlerinde sürdüren Kalbimdeki Deniz, bu akşam 60. bölümüyle final yapacak. Özge Özberk, Kutsi, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Hakan Eratik’in başrollerini paylaştığı Kalbimdeki Deniz’in final fragmanı ve kısa bir özet!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Polislerin gelişiyle Mirat’ın otelde estirdiği romantizm rüzgarı son bulur. Mirat polislerden öğrendiği gerçekler karşısında şaşkına döner. Esas mesele bunu Yusuf’la nasıl paylaşacağıdır...

Ağva macerasının tatsız sonlanmasını istemeyen Mirat ve Deniz, herkesi otelde kalmaya ikna eder. Bu mini tatil Yusuf ve Ece’nin mecburi yakınlaşmasına vesile olur. Bu yakınlıktan rahatsız olan Figen, Özgür’le iş birliği yaparak çiftin arasını bozmayı planlar. Fakat iki beceriksiz ortak, kendi kazdıkları kuyuya düşerler.

Deniz ve Mirat ise uzun zamandır yaşadıkları sıkıntıları geride bırakarak, mutlu anlarının tadını çıkarırlar. Tüm dertler geride kalmış, aşk galip gelmiştir.

Ağva tatilinin sonunda Yusuf’la arası bozulan Ece, Raşel’le ilgili saklanan gerçekleri öğrenince Yusuf’a karşı olan tavrını değiştirir. Onun tekrar kalbini kazanır. Ancak Yusuf’un gerçekleri öğrenmesiyle her şey alt üst olur. İki genç aşık hayatlarının en zorlu sınavıyla karşı karşıya kalır.

Diğer yandan Şebnem, Hülya’nın sonunu getirecek planı için harekete geçer. Hülya farkında olmadan sonuna doğru adım adım yürürken, hiç beklenmedik bir anda ortaya dökülen sırlar herkesi derinden sarsacaktır...