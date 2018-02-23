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Kalbimdeki Deniz 58. bölüm fragmanında dengeler alt üst oluyor!

Kalbimdeki Deniz yayınlanan 58. bölüm fragmanıyla izleyicilerine dramatik dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni fragmanında İzak'ın beklenmeyen ölüm haberi, dengeleri bir kez daha alt üst etmiştir. İşte, Kalbimdeki Deniz 58. yeni bölüm fragmanı.

Hürriyet Haber
23.02.2018 - 17:25 | Son Güncelleme :

Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren heyecan dolu anlar yaşatan Kalbimdeki Deniz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Yaşanan olaylar Deniz ve Mirat’ın arasındaki gerilimi de artırmıştır. Ancak Deniz’in aklı henüz sakinleşememiş olan kızı Ece’dedir. İşte, Kalbimdeki Deniz yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kalbimdeki Deniz dizisi yayınlanan son fragmanıyla izleyicilerine ilginç dakikalar yaşattı. Tüm gerçeklerin açığa çıkacağı Mirat ve İzak görüşmesi Hülya’nın oyunuyla yarıda kalır. Mirat İzak’la tekrar görüşmeye kararlı olsa da İzak’ın ölüm haberi her şeyi alt üst eder. Bunca düşmanı olan İzak’ı kimin öldürdüğüyse tam bir muammadır. Hülya, İzak cinayetini aydınlatmanın peşine düşmüşken, Şebnem de Hülya’nın açık vermesini beklemektedir.

Yaşanan olaylar Deniz ve Mirat’ın arasındaki gerilimi de artırmıştır. Ancak Deniz’in aklı henüz sakinleşememiş olan kızı Ece’dedir. Deniz Ece’ye destek olabilmek için eski arkadaşı psikolog Nevin’den yardım isteyecek, Nevin ve sürprizle dolu Özgür bu sayede hayatlarına girecektir. Diğer yanda Deniz’le arasına soğukluk girdiğini düşünen Mirat harekete geçer. Ece ve Deniz’in aralarındaki sorunları çözmek için gittikleri Ağva tatiline, oğlu Yusuf’la birlikte dahil olur. Fikriye ve Figen’in de davetsiz katıldığı tatil, türlü karışıklık ve yanlış anlaşılmalara sahne olurken, Mirat’ın büyük sürprizi herkesi mutluluğa boğacaktır... Ancak gecenin sonu hiç de beklendiği gibi bitmeyecekti.

KALBİMDEKİ DENİZ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

FOX’un dizisi “Kalbimdeki Deniz” artık Cumartesi günleri yerine, Pazartesi günleri seyirciyle buluşacak. “Kalbimdeki Deniz” 26 Şubat Pazartesi günden sonra her Pazartesi heyecan dolu yeni bölümleriyle saat 20.00’de FOX TV'de

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ece’nin büyük bir öfke patlaması yaşayarak çıkıp gitmesi Mirat’ın evindeki dengeleri bir kez daha alt üst etmiştir. Ece’nin söyledikleri doğru mudur? Haklılık payı var mıdır tüm bu hiddetinin? Deniz ve Mirat bunu düşünmeye başlar ve bunu yaparken, kendileri ve hatalarıyla yüzleşmek zorunda kalırlar. Bu süreç ikisi için yepyeni ve sancılı bir dönemin başlangıcı olacaktır. Mirat, Ece’nin geride bıraktığı oğlunu, Yusuf’u düşünürken, Deniz sinir krizi geçiren ve nerede olduğunu bilmediği kızının tarafında yer alacaktır.

Deniz ve Mirat'ın aşkı çocuklarıyla, çocuklarına duydukları sevgi ve bağlılıkla sınanacaktır. Hülya, İzak’ın polislerden kaçtığını öğrenmiş, onun bir şekilde çıkıp gerçekleri anlatmasının önüne geçmek istemektedir. Ama nasıl? İzak’ın Mirat ya da kanun karşısına çıkıp doğruları söylemesine nasıl engel olacaktır Hülya? Figen’se Ece’nin ortada olmadığını fark etmiş, üzgün ve kızgın bir haldeki Yusuf’u teskin etme vazifesini seve seve üstlenmiştir.

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