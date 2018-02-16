Kalbimdeki Deniz 57. bölüm fragmanında Mirat'ın evinde dengeler değişiyor

Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren gerilim dolu anlar yaşatan Kalbimdeki Deniz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Deniz ve Mirat'ın aşkı çocuklarıyla, çocuklarına duydukları sevgi ve bağlılıkla sınanacaktır. İşte, Kalbimdeki Deniz yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ece’nin büyük bir öfke patlaması yaşayarak çıkıp gitmesi Mirat’ın evindeki dengeleri bir kez daha alt üst etmiştir. Ece’nin söyledikleri doğru mudur? Haklılık payı var mıdır tüm bu hiddetinin? Deniz ve Mirat bunu düşünmeye başlar ve bunu yaparken, kendileri ve hatalarıyla yüzleşmek zorunda kalırlar. Bu süreç ikisi için yepyeni ve sancılı bir dönemin başlangıcı olacaktır. Mirat, Ece’nin geride bıraktığı oğlunu, Yusuf’u düşünürken, Deniz sinir krizi geçiren ve nerede olduğunu bilmediği kızının tarafında yer alacaktır. Deniz ve Mirat'ın aşkı çocuklarıyla, çocuklarına duydukları sevgi ve bağlılıkla sınanacaktır. Hülya, İzak’ın polislerden kaçtığını öğrenmiş, onun bir şekilde çıkıp gerçekleri anlatmasının önüne geçmek istemektedir. Ama nasıl? İzak’ın Mirat ya da kanun karşısına çıkıp doğruları söylemesine nasıl engel olacaktır Hülya? Figen’se Ece’nin ortada olmadığını fark etmiş, üzgün ve kızgın bir haldeki Yusuf’u teskin etme vazifesini seve seve üstlenmiştir.