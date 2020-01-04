Kafalar Karışık oyuncuları kimdir? Kafalar Karışık oyuncu kadrosu içinde kimler var?

Kafalar Karışık oyuncuları, filmi seyreden pek çok kişinin araştırdığı konu oldu. Başrol oyuncuları Youtube fenomenleri arasında yer alan Kafalar Karışık filminde, Metin Akpınar gibi deneyimli isimler de bulunuyor. Peki, Kafalar Karışık oyuncuları kimdir? İşte, o isimler hakkında bazı bilgiler

KAFALAR KARIŞIK OYUNCULARI KİMDİR VE KONUSU NEDİR?

Atakan’ın sevgilisi Buse zengin bir kadındır, bu nedenle ailesi de evleneceği erkek konusunda çok seçicidir. Buse’nin dedesi bu evliliğe izin vermeyince; Atakan'ın, Buse’nin yıllardır kayıp olan babasının bulup ondan izin istemekten başka çaresi kalmaz. Macera dolu bir yolculuğa atılan genç adama bu serüvende en yakın arkadaşları Fatih ve Bilal eşlik eder. Kendilerini bir anda Antalya'da bulurlar ve işler iyice karışır.

KAFALAR KARIŞIK ATAKAN KİMDİR?

Atakan Özyurt, 1993 yılında Ordu'da doğmuştur. Eğitimini Arel Üniversitesi Tıbbi Labaratuar Bölümü'nde tamamlamıştır. Çektiği Vine'larla tanınan Fatih Yasin ile tanışan Atakan Özyurt ve daha sonra birlikte çektikleri vine ile fenomen olma yolunda ilk adımı atmışlardır. Youtuber Nilay Toprak ile sevgilidir.

Daha sonra Bilal Hancı ile tanışarak sosyal medyada paylaştıkları videolar sonrasında Youtube'da Kafalar kanalını açarak fenomenler arasında yer almışlardır.

KAFALAR KARIŞIK BİLAL KİMDİR?

8 Eylül 1989 senesinde dünyaya gözlerini açan Bilal Hancı doğma büyüme aslen Trabzonludur. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi tamamlayan Bilan Hancı, Youtuber ve şarkıcılık yapmaktadır. Koyu bir Trabzonspor taraftarı olan Bilal bunu her defasında dile getirmektedir.

1,77 boyunda olan Bilal 76 kilodadır. Sevgilisi olmayan başarılı şarkıcı Atakan Özyurt ve Fatih Yasin ile birlikte Youtube üzerinde “Kafalar” kanalında yayınladıkları videolarla tanınmaktadır.

KAFALAR KARIŞIK FATİH KİMDİR?

Fatih Yasin, 25 Ekim 1993 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini Arel Üniversitesi Uluslar Arası Lojistik Bölümünde tamamlamıştır.

Atakan Özyurt ve Bilal Hancı ile tanışan Fatih Yasin, sosyal medyada paylaştıkları videolar sonrasında 26 Aralık 2014 tarihinde Youtube'da Kafalar kanalını açarak çok sevilen fenomenler arasında yer almışlardır.

11 Şubat 2018 tarihinde yayınlanan Evrim Akın’ın sunuculuğunu yaptığı “Çocuktan Al Haberi” adlı Tv programının 89. Bölümünde; Kafalar grubundan Bilal Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin yarıştı.

Söz ve müziğini 2018 yılında müzisyen Abdurrahim Akça ya da bilinen adıyla Eypio’nun Kafalar Karışık filmi için yaptığı "Kaşık" şarkısının video klibi’nde sosyal medya fenomenleri Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin oynadılar.

2018 yılında 3 sosyal medya fenomeni Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin'in başrollerinde yer aldığı Kafalar Karışık adlı sinema filminde oynadılar. Yönetmen koltuğunda Yücel Yolcu’nun oturduğu filmin kadrosunda Metin Akpınar, Cihan Ünal, Erkan Can, Güven Kıraç, Nilgün Kasapbaşoğlu, Zuhal Yalçın, Ruhi Sarı, Erhan Yazıcıoğlu, Selahattin Taşdöğen ve Burak Tamdoğan gibi Türk sinema ve tiyatrosunun usta oyuncuları ve Yıldız Tilbe ve Funda Arar, Enes Batur da rol almıştır.