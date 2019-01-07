"Aynı dizide oynamak istiyoruz"
"Vuslat" dizisinin başrol oyuncuları Kadir Doğulu ile Devrim Özkan TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Pelin Çift ile İyi Fikir" programına konuk oldu.
Pelin Çift, programında Kadir Doğulu'nun bilinmeyen bir yönünü ortaya çıkardı. Ünlü sunucunun "Siz tasavvuf yoluna girmişsiniz galiba?" sorusu üzerine Kadir Doğulu ilginç bir yanıt verdi.
Oyuncu "Uzun yıllardır tasavvufla ilgileniyorum, bu karşılaşma tesadüf değil" diyerek meraklandıran bir açıklamada bulundu.
“EŞİMLE AYNI PROJEDE ÇALIŞMAYI ÇOK İSTİYORUZ”
Kadir Doğulu, programda eşi ünlü oyuncu Neslihan Atagül'le aynı dizide rol almayı çok istediklerini söyledi. Ünlü oyuncu "Doğru zaman ve projeyi bekliyoruz. Birlikte oynamak avantaj olur." dedi.
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