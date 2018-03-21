Kadir Bayram kimdir? Popstar Kadir kaç yaşında?
Kadir Bayram, Popstar 2018'in araştırılan ismi oldu. Hemen hemen her tarzda şarkı söylediğini ifade eden Kadir Bayram, sahneyle de iç içe bulunmaktadır. İşte, yarışmayı yakından takip eden on binlerce kişinin merakla araştırdığı isim hakkında detaylı bilgiler
Kadir Bayram, Popstar'ın merak edilen isimleri arasında yer almaya devam ediliyor. Yarışmada, sesi ve tarzı ile dikkat çeken Kadir Bayram, internet üzerinden araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki, Kadir Bayram kimdir kaç yaşında? İşte, vatandaşların merakla araştırdığı konuyla ilgili detaylı bilgiler
Kadir Bayram, 8 Aralık 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Bayburtlu olan Kadir Bayram'ın 3 kardeşi bulunmaktadır. Lise mezunu olan Bayram'ın 5 yıllık sahne tecrübesi bulunmaktadır.
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