Kadınlar doğuştan güçlüdür

◊ Yeni projeniz “İnsanlık Suçu” hayırlı olsun. Ekibe dahil olma süreciniz nasıl gelişti? Dizide sizi çeken ne oldu?

- Aile kavramına dayalı, sağlam dramatik çatışmaları olan bir senaryoydu. Bana teklif edilen Emel rolü de çok güçlü yazılmış bir karakterdi. Ahmet Mümtaz Taylan kalitesinde bir oyuncuyla partner olmak, benim için daha da cazip kıldı projeyi.

◊ Nasıl biri bu Emel Gökdemir?

- Ailesini bir arada tutmak ve korumak, Emel için her şeyden daha önemli. Kocasının yükselişinde büyük payı var. Aslında kesinlikle anaç bir karakter, aynı zamanda güçlü bir kadın. Ama hırsı yüzünden gücünü yanlış yönde kullanabiliyor, bazen karanlığa kayabiliyor ve davranışlarının sonuçları yıkıcı olabiliyor. Emel sadece kendi sahip olduklarına karşı hassas, işler kendi kontrolünde olduğu sürece mutlu... Aksi durumlarda merhametli ve sevecen olduğu söylenemez.

SEVDİKLERİMİ KORUMAK İÇİN HER MÜCADELEYİ VERİRİM

◊ Emel’in aşırıya kaçtığını düşündüğünüz davranışları var mı? Siz onun yerinde olsanız nasıl tepki verirsiniz?

- Hayatta her şeyi kontrol edebileceğini düşünmek, kibirdir. Ve kibirli insan hata yapar. Bazen insanları ve olayları olduğu gibi kabullenmek gerekir. Tevekkül içinde olmak iyidir. Ben Emel’in yerinde olsaydım, Gökdemir ailesi çok daha huzurlu olurdu.

◊ Siz sevdiklerinizi korumak için neleri göze alırdınız?

- Sevdiklerimi korumak için her türlü mücadeleyi veririm. Ama Emel gibi değil. Söz konusu aileyse, sevgiyle savaşacaksın.

◊ Set günleri sizin için nasıl geçiyor?

- Oyuncu arkadaşlarımla aynı dili konuşuyoruz, herkes profesyonel davranıyor. Yönetmenimiz

Barış Yöş’ün çektiği planlara bayılıyoruz.

Görüntü yönetmenimiz de çok başarılı.

Makyaj, saç ve kostümleri zaten izleyen herkes çok beğendi.

YORGUNLUĞU HİÇBİR ZAMAN UMURSAMADIM

◊ Çalışma hayatınıza bir göz attığımızda görüyoruz ki neredeyse hiç ara vermemişsiniz. Hiç yorulduğunuzu hissetmediniz mi?

- Evet, 18 yaşından beri hiç ara vermeden çalışıyorum.

Yorgunluk hiçbir zaman umursadığım bir şey olmadı çünkü.

◊ Peki bu kadar şevkle çalışmanızın bir sırrı var mı?

- Üretim yapmak benim yaşam amacım, motivasyonum.

Bu sadece işle ilgili de değil. Hayatımın her alanında üretkenim. Maddi manevi tüm emeklerimin karşılığını da alıyorum çok şükür.

◊ Tiyatro sahnesi için neler söylemek istersiniz? Var mı yakınlarda bir oyun?

- Yeni sezonda olacak. Sahnenin büyüsü bambaşkadır. Vazgeçilmez.

◊ Şu an oyunculuk dışında bir uğraşınız var mı? Ya da yapmaktan zevk aldığınız bir hobiniz?

- Yazar olarak yaptığım çalışmalar var. Zamanı geldiğinde gün yüzüne çıkacak.

◊ Son olarak “İnsanlık Suçu” izleyicilerine neler söylemek istersiniz?

- Biz güzel bir iş yaptık ve severek yaptık, umarım izleyicilerimiz de bizim kadar keyif alacak.

MADONNA’YI DESTEKLiYORUM

◊ Sizce bir kadın güçlü olmak zorunda mıdır?

- Değildir, çünkü yapısı gereği doğuştan güçlüdür zaten. İçindeki gücü ortaya koymak yerine başkasının gücüne sığınmayı veya boyun eğmeyi seçen kadınların varlığı, bu gerçeği değiştirmez. Edilgenlik hiçbir zaman benim yolum olmadı. Ben “Future is female” (Gelecek kadındır) yazılı tişörtler giyen Madonna’yı, “Time’s up” (Süre doldu) diyen kadınların duruşunu destekliyorum. Görmek istemeyenler olsa da dünya değişiyor, ezberler bozuluyor. Hep beraber yaşayıp tanıklık ederiz nasılsa.