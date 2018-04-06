Kadınlar doğuştan güçlüdür

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriKadınlar doğuştan güçlüdür
GeriTelevizyon Kadınlar doğuştan güçlüdür
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Televizyon
06.04.2018 - 14:11, Son Güncelleme:

Kadınlar doğuştan güçlüdür

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kadınlar doğuştan güçlüdür

Deniz Uğur, Kanal D’nin yeni dizisi “İnsanlık Suçu” ile setlere döndü. Dizide Emel adlı güçlü ve hırslı bir kadını canlandıran oyuncu, “Kadın güçlü olmak zorunda değildir, çünkü yapısı gereği zaten doğuştan güçlüdür” diyor.

◊ Yeni projeniz “İnsanlık Suçu” hayırlı olsun. Ekibe dahil olma süreciniz nasıl gelişti? Dizide sizi çeken ne oldu?

- Aile kavramına dayalı, sağlam dramatik çatışmaları olan bir senaryoydu. Bana teklif edilen Emel rolü de çok güçlü yazılmış bir karakterdi. Ahmet Mümtaz Taylan kalitesinde bir oyuncuyla partner olmak, benim için daha da cazip kıldı projeyi.

◊ Nasıl biri bu Emel Gökdemir?

- Ailesini bir arada tutmak ve korumak, Emel için her şeyden daha önemli. Kocasının yükselişinde büyük payı var. Aslında kesinlikle anaç bir karakter, aynı zamanda güçlü bir kadın. Ama hırsı yüzünden gücünü yanlış yönde kullanabiliyor, bazen karanlığa kayabiliyor ve davranışlarının sonuçları yıkıcı olabiliyor. Emel sadece kendi sahip olduklarına karşı hassas, işler kendi kontrolünde olduğu sürece mutlu... Aksi durumlarda merhametli ve sevecen olduğu söylenemez.

SEVDİKLERİMİ KORUMAK İÇİN HER MÜCADELEYİ VERİRİM

◊ Emel’in aşırıya kaçtığını düşündüğünüz davranışları var mı? Siz onun yerinde olsanız nasıl tepki verirsiniz?

- Hayatta her şeyi kontrol edebileceğini düşünmek, kibirdir. Ve kibirli insan hata yapar. Bazen insanları ve olayları olduğu gibi kabullenmek gerekir. Tevekkül içinde olmak iyidir. Ben Emel’in yerinde olsaydım, Gökdemir ailesi çok daha huzurlu olurdu.

◊ Siz sevdiklerinizi korumak için neleri göze alırdınız?

- Sevdiklerimi korumak için her türlü mücadeleyi veririm. Ama Emel gibi değil. Söz konusu aileyse, sevgiyle savaşacaksın.

◊ Set günleri sizin için nasıl geçiyor?

- Oyuncu arkadaşlarımla aynı dili konuşuyoruz, herkes profesyonel davranıyor. Yönetmenimiz

Barış Yöş’ün çektiği planlara bayılıyoruz.

Görüntü yönetmenimiz de çok başarılı.

Makyaj, saç ve kostümleri zaten izleyen herkes çok beğendi.

Kadınlar doğuştan güçlüdür

YORGUNLUĞU HİÇBİR ZAMAN UMURSAMADIM

◊ Çalışma hayatınıza bir göz attığımızda görüyoruz ki neredeyse hiç ara vermemişsiniz. Hiç yorulduğunuzu hissetmediniz mi?

- Evet, 18 yaşından beri hiç ara vermeden çalışıyorum.

Yorgunluk hiçbir zaman umursadığım bir şey olmadı çünkü.

◊ Peki bu kadar şevkle çalışmanızın bir sırrı var mı?

- Üretim yapmak benim yaşam amacım, motivasyonum.

Bu sadece işle ilgili de değil. Hayatımın her alanında üretkenim. Maddi manevi tüm emeklerimin karşılığını da alıyorum çok şükür.

◊ Tiyatro sahnesi için neler söylemek istersiniz? Var mı yakınlarda bir oyun?

- Yeni sezonda olacak. Sahnenin büyüsü bambaşkadır. Vazgeçilmez.

◊ Şu an oyunculuk dışında bir uğraşınız var mı? Ya da yapmaktan zevk aldığınız bir hobiniz?

- Yazar olarak yaptığım çalışmalar var. Zamanı geldiğinde gün yüzüne çıkacak.

◊ Son olarak “İnsanlık Suçu” izleyicilerine neler söylemek istersiniz?

- Biz güzel bir iş yaptık ve severek yaptık, umarım izleyicilerimiz de bizim kadar keyif alacak.

MADONNA’YI DESTEKLiYORUM

 ◊ Sizce bir kadın güçlü olmak zorunda mıdır?

- Değildir, çünkü yapısı gereği doğuştan güçlüdür zaten. İçindeki gücü ortaya koymak yerine başkasının gücüne sığınmayı veya boyun eğmeyi seçen kadınların varlığı, bu gerçeği değiştirmez. Edilgenlik hiçbir zaman benim yolum olmadı. Ben “Future is female” (Gelecek kadındır) yazılı tişörtler giyen Madonna’yı, “Time’s up” (Süre doldu) diyen kadınların duruşunu destekliyorum. Görmek istemeyenler olsa da dünya değişiyor, ezberler bozuluyor. Hep beraber yaşayıp tanıklık ederiz nasılsa.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Erkekler bazen çok güzel özür diler: Affedilmek için yazılmış 6 kült parça

Açıkalın'dan İvana'ya, Nuri Alço'dan Peker'e tepki

Festival kapsamında öne çıkan 10 etkinlik

'Avantgarde' kimdir; neye denir?