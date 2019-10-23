Kadın'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 68. bölümde neler oldu?
Salı akşamları ekranlara gelen Kadın dizisi bu hafta 68. bölümü ile izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Kadın'ın yeni bölümünde, Hatice’nin yokluğuna hala alışamayan Enver'in sağlık durumu giderek kötüye gitti. Sarp’a üzülen Bahar ise darmadağın oldu. Peki, Kadın'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 68. bölümde başka neler oldu?
FOX TV ekranlarında yayınlanan Kadın, 22 Ekim Salı akşamı izleyici ile buluştu. Kadın'ın bu hafta yayınlanan bölümünde yaşanan heyecanlı anların ardından, haftaya neler olacağı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Kadın'ın 69. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, dizinin yeni bölüm fragmanına dair bilgiler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sarp’ın durumunun kötüye gitmesiyle beraber Bahar darmadağın olmuştur. Annesini henüz yeni kaybetmişken eski kocasını tekrar kaybetme düşüncesiyle nasıl başa çıkacağını bilemez. Çocukları daha yeni babalarına kavuşmuşken tekrar bir ölüm acısı mı yaşayacaktır?
Hatice’nin yokluğuna hala alışamayan Enver ise hayali konuşmalarına devam etmektedir. Şirin, en son babasını kendi kendine konuşurken gördüğünde onun için endişelenmeye başlamıştır. Enver’in bu olay yüzünden başına gelecek kötü bir olayla ise herkes tekrar büyük bir paniğe kapılacaktır.
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