Kadın'ın 76. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Salı akşamları ekranlara gelen Kadın dizisinin merakla beklenen 76. bölümü 17 Aralık'ta diziseverlerle buluşacak. Dram yüklü dizinin bu haftaki bölümünde neler olacağı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Kadın'ın 76. bölümünde neler olacak? Fragmanda neler var?
Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk'un başrolleri paylaştığı, Kadın dizisinin bu haftaki fragmanında Arif ile Bahar sahilde baş başa zaman geçiriyor. İşte, dizinin yeni bölüm fragmanları...
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Cem’in gönderdiği davette aradığı kişinin Kısmet olduğunu gören Bahar büyük bir şok içine girmiştir. Nasıl bir olayın içine girdiğini asla anlayamayan Bahar bir an önce Kısmet ile çantaları değiştirip olduğu yerden gitmek ister. Ama bu sandığı kadar kolay olmayacaktır.
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