Kadın'ın 72. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Salı akşamı ekranlara gelen Kadın dizisi, bu hafta 72. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Kadın'ın son bölümünde Berşan ile Bahar’ın yakın olmalarından rahatsız olan Arif, Bahar’ı uyarması dikkat çekti. Kadın'ın bu haftaki bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Kadın'ın 72. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
FOX TV ekranlarında yayınlanan Kadın, 19 Kasım Salı akşamı 72. bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Kadın'ın son bölümünde, Cem’in borcunu bir şekilde ödemeye çalışan Bahar, Ceyda ve Berşan’ın bir yanlışlarıyla beraber işler iyice karıştı. Peki, Kadın'ın 73. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Kadın'ın yeni bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cem’in tehditlerinden sonra ona olan borçlarını ödemenin bir yolunu arayan Bahar, Ceyda ve Berşan çıkmaz bir yola girmiştir. Ceyda’nın aklına ilk gelen şey ise Fazilet’in odasında gördüğü mücevherlerdir. Çaresiz bir şekilde mücevherleri çalmaya çalışacak olan Ceyda bir anda Raif’in karşısına çıkmasıyla da ne yapacağını bilemez. Ceyda’yı gören Raif ise ona nasıl davranacaktır?
Berşan ile Bahar’ın yakın olmalarından rahatsız olan Arif, Bahar’ı uyarmak ister. Ama bunun karşılığında Bahar da Arif’in Şirin’e yakın olmasından rahatsız olduğunu açıkça belli eder. Çünkü Bahar ve Arif hala birbirlerinin iyiliğini düşünen ve başlarına kötü bir şey gelmemesini isteyen iki insandır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle