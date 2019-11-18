Kadın'ın 72. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Kadın dizisinin geçen haftaki bölümünde heyecanlı anların yaşanmasının ardından yeni bölüm fragmanı izleyenler tarafından sabırsızlıkla beklenmeye başlandı. Dizinin hayranları araştırmalarına devam ederken Kadın'ın bu haftaki yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın'ın 72. bölümünde Berşan ile Bahar’ın yakın olmalarından rahatsız olan Arif, Bahar’ı uyarmak isteyecek. Peki, Kadın'ın yeni bölümünde başka neler olacak?
FOX TV ekranlarında yayınlanan Kadın, 19 Kasım Salı akşamı 72. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Kadın'ın yeni bölümünde, Cem’in borcunu bir şekilde ödemeye çalışan Bahar, Ceyda ve Berşan’ın bir yanlışlarıyla beraber işler iyice karışacak. İşte, Kadın'ın yeni bölüm fragmanları ve 72.bölümün kısa özeti.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cem’in tehditlerinden sonra ona olan borçlarını ödemenin bir yolunu arayan Bahar, Ceyda ve Berşan çıkmaz bir yola girmiştir. Ceyda’nın aklına ilk gelen şey ise Fazilet’in odasında gördüğü mücevherlerdir. Çaresiz bir şekilde mücevherleri çalmaya çalışacak olan Ceyda bir anda Raif’in karşısına çıkmasıyla da ne yapacağını bilemez. Ceyda’yı gören Raif ise ona nasıl davranacaktır?
Berşan ile Bahar’ın yakın olmalarından rahatsız olan Arif, Bahar’ı uyarmak ister. Ama bunun karşılığında Bahar da Arif’in Şirin’e yakın olmasından rahatsız olduğunu açıkça belli eder. Çünkü Bahar ve Arif hala birbirlerinin iyiliğini düşünen ve başlarına kötü bir şey gelmemesini isteyen iki insandır.
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