Kadın'ın 71. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Salı akşamları ekranlara gelen Kadın'ın bu haftaki yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın dizisinin bu hafta yayınlanacak olan 71. bölümünde, Şirin’in Arif’e olan yakın tavırları Ceyda’yı iyice rahatsız etmeye başlayacak. Olaylardan şüphelenen Ceyda ise Şirin’de bir şeyler olduğunun farkında varacak. Peki, Şirin'in planı ne? Kadın'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, merak edilenler.
Özge Özpirinçci, Seray Kaya, Bennur Yıldırımlar, Caner Cindoruk gibi oyunların yer aldığı Kadın, 12 Kasım Salı akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Kadın'ın yeni bölümüne yine birbirinden ilginç anlar damga vuracak. Dizinin bu haftaki bölümünde, Ceyda ile başı belaya giren Bahar, karşısına polisleri görünce şok yaşayacak. İşte, Kadın'ın 71. bölüm fragmanları ve yeni bölümün özeti.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ceyda ile beraber başı belaya giren Bahar polislerin gelmesiyle beraber büyük bir şok içine girmiştir. Bir şekilde polislerin elinden kurtulmayı başarsalar da çok daha büyük bir tehlike onları beklemektedir. Çünkü Cem’in tencerelerinin peşini bırakmaya hiç niyeti yoktur. Bahar ve Ceyda’ya daha yakın olmak için Enver’in terzi dükkanını kullanması ise onları daha da korkutmuştur.
Şirin’in Arif’e olan yakın tavırları Ceyda’yı iyice rahatsız etmeye başlar. Bahar, Arif’e kızmaya hakkı olmadığını düşündüğü için de bu olaya hiç karışmak istemez. Ama içinde garip bir his oluşmuştur. Ceyda ise Şirin’de bir şeyler olduğunun da farkındadır. Arif’ten son zamanlarda adeta nefret eden Şirin’in gerçekten planı nedir?
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