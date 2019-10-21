Kadın'ın 68. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Salı akşamları ekranlara gelen Kadın dizisinin merakla beklenen 68. bölümü 22 Ekim'de diziseverlerle buluşacak. Dram yüklü dizinin bu haftaki bölümünde, Sarp'ın durumunun kötüye gitmesi Bahar'ı darmadağın edecek. İşte, Kadın dizisinin 68. yeni bölüm fragmanları...
Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk'un başrolleri paylaştığı, Kadın dizisinin bu haftaki bölümünde Hatice'nin yokluğuna hala alışamayan Enver'in durumu diziseverleri üzecek. İşte, Kadın'ın 68. bölümüne ait kısa bir özet...
Yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ün oturduğu, senaryosunu Hande Altaylı'nın kaleme aldığı 'Kadın' dizisinin bu haftaki 68. bölümünde;
Sarp’ın durumunun kötüye gitmesiyle beraber Bahar darmadağın olmuştur. Annesini henüz yeni kaybetmişken eski kocasını tekrar kaybetme düşüncesiyle nasıl başa çıkacağını bilemez. Çocukları daha yeni babalarına kavuşmuşken tekrar bir ölüm acısı mı yaşayacaktır?
Hatice’nin yokluğuna hala alışamayan Enver ise hayali konuşmalarına devam etmektedir. Şirin, en son babasını kendi kendine konuşurken gördüğünde onun için endişelenmeye başlamıştır. Enver’in bu olay yüzünden başına gelecek kötü bir olayla ise herkes tekrar büyük bir paniğe kapılacaktır.
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