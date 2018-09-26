Kadın yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Kadın dizisinin yeni sezon ilk bölümü için geri sayım başladı. Haziran ayında ilk sezonun finalini yapan Kadın dizisi 33. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. Yeni sezona dair ilk tüyolar yayınlanan fragmanlarla geldi. Peki, Kadın’ın yeni sezon ilk bölümü ne zaman yayınlanacak? Yeni bölüm tarihi belli mi?
Kadın dizisinin 2. sezon tarihi tanıtım fragmanlarıyla duyuruldu. Küçük Doruk ve babası Sarp’ın karşı karşıya geldiği sahneyle sezon finali yaparak takipçilerini merakta bırakan Kadın’ın yeni sezon ilk bölümü 2 Ekim Salı akşamı yayınlanacak.
SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Enver’in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Bahar büyük bir paniğe kapılır. Sarp ile karşılaşan Hatice ise bütün suçun Sarp’ta olduğunu düşünmektedir. Bahar, Arif’in itirafından sonra ona daha yakın davranmaya başlar. Arif’in ise Bahar’a olan sevgisi ise her geçen gün daha da artmaktadır. Şirin babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar. Sarp’ı kaybetmekten korkan Pırıl, tüm olanlardan sonra Sarp’ı tekrar Amerika’ya gitmek için ikna etmeye çalışır. Sarp’ı ise büyük bir sürpriz beklemektedir…
KONUSU
Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan(7) ve Doruk(4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.
Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk’un yer aldığı dizi “Kadın”, Salı 20.00'de FOX’ta!
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