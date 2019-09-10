Kadın yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı! Kadın ne zaman başlıyor?
Kadın dizisinin yeni sezon ilk fragmanı ile izleyicilerin karşısına çıktı. Geçtiğimiz sezonu duygusal bir bölümle sonlandıran Kadın dizisi, yeni sezona başlamak için geri sayıma geçti. Peki, Kadın dizisinin yeni sezon ilk bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte, Kadın dizisinin ilk fragmanı ve yeni sezonu hakkında bazı bilgiler
Kadın, yeni sezon ilk fragmanı ile dikkatleri üzerine çekti. Fox Tv ekranları bu sezon da yayın hayatına devam edecek olan dizi, Bahar Çeşmeli'nin konuşmaları ile yeni sezona merhaba dedi. Peki, Kadın dizisi ne zaman başlayacak? İşte, fragmanlar ve detaylı bilgiler
Kadın dizisi, herhangi bir aksilik olmazsa en geç 24 Eylül tarihinde Fox Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.
YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI
Kadın dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Bahar Çeşmeli'nin bir platformda hayatını anlattığı sahneler dikkat çekti.
SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?
Emre’nin Arda’yı getirmesi üzerine Ceyda en mutlu günlerinden birini yaşar. Arda ve Emre’yi bir arada görmek onu hem sevindirmiş, hem de duygulandırmıştır. Şirin bu defa her şeyden habersiz iyi bir şeye vesile olmuştur.
Fotoğraf olayından sonra artık Şirin’in yaptıklarını daha fazla kaldıramayan Enver ise Şirin’e büyük bir rest çeker. Bunun sonucunda Şirin’in yapacağı ve herkeste büyük bir şok etkisi yaratmıştır.
Bahar’ın birdenbire yolda bayıldığını gören Sarp, Arif ve Hatice çok korkmuştur. Herkesin aklında ise tek bir soru vardır; Bahar’ın hastalığı tekrar mı nüksedecek? Panik içinde hastaneye gitmek için yola çıkmaları üzerine yaşanacak korkunç sürprizin ise etkileri olacaktır.
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