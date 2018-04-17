Kadın yeni bölümde Bahar’ın kapısını çalan kim? Sarp mı?
Kadın dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşılan Kadın 25. Bölüm 2. fragmanında Bahar’ın kapısını çalan isim merak konusu oldu. Peki yeni bölümde neler olacak? Bahar’ın kapısını çalan kim? Sarp mı? İşte Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanları ve ipuçları!
Duygu yüklü senaryo örgüsüyle dikkatleri üzerine çeken Kadın, bu akşam 25. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni gelişmeleri şimdiden sorgulayan dizi takipçileri ilk ipuçlarını Kadın yeni bölüm fragmanlarıyla aldı. Şirin ile sert bir yüzleşme yaşayan Sarp, arkasından iş çevrilmemesi için bir dizi önlem alıyor. Gerçeklerin ortaya çıkmaması için büyük bir çaba gösteren Pırıl, Sarp’ın Amerika kararı ardından yıkılıyor. İşte tüm bu gelişmeleri ve daha fazlasını içerisinde barındıran Kadın yeni bölüm detayları!
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Pırıl ve Suat’ın gizli gizli konuştuğunu duyan Alp’in duydukları hiç hoşuna gitmeyecektir. Artık yönlendirilmekten ve hayatına karışılmasından sıkılan Alp’in Suat ve Pırıl’a karşı bir planı vardır. Şirin ise Alp ile karşılaştıktan sonra aldığı tehditlere rağmen bu işin peşini kolay kolay bırakmayacaktır. Şirin’in iliğinin Bahar’a uyduğunu öğrenen Hatice ve Enver buna hem çok sevinir, hem de bir yandan düşüncelidir. Çünkü hem Şirin’i hem de Bahar’ı ilik nakli için ikna etmek hiç kolay olmayacaktır...
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