Kadın yeni bölüm fragmanında şok: Enver öldü mü?
Kadın yeni bölüm fragmanı kısa sürede paylaşıldı. Dram yüklü sahneleri ve sırlarla örülü senaryosuyla dikkat çeken Kadın dizisi dün akşam 31. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sarp’ın yaşadığını öğrenen Enver Baba, Bahar ile konuşmak için harekete geçti. Kadın yeni bölüm fragmanı ise kafalardaki soru işaretlerini çoğalttı.
Kadın dizisi yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Dizinin 22 Mayıs tarihli son bölümünde Pırıl’ı sürekli tehdit eden Jülide’nin Bahar’ın karşısına çıktı. Enver Baba ise Bahar’a gerçekleri anlatmadan önce Sarp ile görüşmeye karar verdi. Son bölüm finaline Suat’ın adamıyla görüşen Şirin’e gelen telefon damga vurdu. Enver’in gerçekleri anlatıp anlatmayacağını merak eden izleyiciler, Kadın yeni bölüm fragmanıyla ise büyük bir şok yaşadı. Gerçeklerin ortaya çıkmasına engel olmak isteyen Suat, Enver Baba’yı hedef alıyor. Hatice, Şirin ve Bahar gelen haberle kahroluyor. Peki Enver ölecek mi? İşte yeni bölümden ilk görüntüler!
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sarp’ın yaşadığını öğrenen Enver ne yapacağını bilemez. Tüm yaşananlardan sonra Bahar’dan hiçbir şey saklamamak için kendine bir söz veren Enver, Sarp ile görüşmek için elinden geleni yapar. Sarp ile tek bağlantısı olan Levent, Şirin’in Sarp’a olan tavrından rahatsız olur ve artık ona yardım etmek istemediğine karar verir. Nisan ve Doruk ise çok sevdikleri Arif abilerinin duygularını fark etmeye başlar. Pırıl’ı sürekli tehdit eden Jülide, elinde güçlü bir koz olması için Bahar’ın yanına gider. Bundan şüphelenen Bahar’ın aklında ise bir soru işareti oluşur. Sarp hayatta mı?
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