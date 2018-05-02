Kadın yeni bölüm fragmanında Şirin ve Sarp yeniden karşı karşıya
Kadın dizisinin olaylı son bölüm gelişmelerinin hemen ardından yeni fragman izleyicilerin karşısına çıktı. Dram yüklü sahnelerin ağırlıklı olduğu Kadın’ın dün akşam ekrana gelen 27. bölüm finalinde gördüğü kabus ardından kendisini kaybeden Şirin, başına gelenleri Hatice’ye gözyaşları içerisinde anlattı. Kadın 28. bölüm fragmanı ise yeni sürprizlerin sinyalini verdi… İşte yeni bölümden ilk görüntüler!
Kadın dizisinin son bölüm gelişmeleri hafızalardaki yerini korurken yeni bölüm tanıtımı ekranlardaki yerini aldı. 1 Mayıs tarihli Kadın 27. bölümünde ailesiyle tehdit edilen Şirin, Sarp’a Bahar ve çocukların ölümüyle ilgili senaryodan oluşan bir mektup yazdı. Son yaşananlar ardından psikolojisi iyice bozulan Şirin, annesine Sarp’ın yaşadığını ve başına gelenleri anlattı. Hatice’nin tepkisine dair ilk ipuçları ise Kadın’ın yeni bölüm fragmanıyla geldi.
Yaklaşık 40 saniye süren fragman, Hatice ve Şirin diyaloguyla başlıyor. Kızının söylediklerinin hayal ürünü olup olmadığını netleştirmek isteyen Hatice, Sarp ve onun gerçekleri öğrenmesine engel olan kişilerle ilgili detaylı sorular soruyor. Öte yandan Levent’in yardımıyla Şirin ve Sarp yeniden karşı karşıya geliyor. İşte bu gelişmeleri gözler önüne seren Kadın yeni bölüm fragmanı!
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Alp’in Levent’e ulaşması sonucunda işler iyice karışır. Levent nasıl bir olayın içine düştüğüne anlam veremez ve korkmaya başlar. Şirin’in de Alp’e ulaşma çabaları yüzünden başı belaya girer. Münir, onu Hatice ve Enver’i öldürmekle tehdit etmektedir. Hatice ve Enver ise tüm olanlardan habersiz Şirin’in Bahar’a ilik vermeyi kabul etmesinin mutluluğu içindedir. Enver, Ceyda ve Peyami’nin düğününde giymesi için Bahar’a bir elbise diker. Ama Bahar’ın elbiseyi denemesi üzerine Enver, Ceyda ve Yeliz büyük bir şokla karşılaşacaktır. Arif’in ise Bahar’a olan duyguları her geçen gün daha da artmaktadır...
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