Kadın yeni bölüm fragmanı: Hatice ve Sarp karşılaşacak mı?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriKadın yeni bölüm fragmanı: Hatice ve Sarp karşılaşacak mı?
GeriTelevizyon Kadın yeni bölüm fragmanı: Hatice ve Sarp karşılaşacak mı?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Televizyon
09.05.2018 - 10:25, Son Güncelleme:

Kadın yeni bölüm fragmanı: Hatice ve Sarp karşılaşacak mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kadın yeni bölüm fragmanı: Hatice ve Sarp karşılaşacak mı?

Kadın dizisi dün akşam 28. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bahar’ın doğum günü sürprizi yaşadığı Kadın’ın son bölüm finaline doğru Şirin, DNA sonucunu öğrendi. Son sahnede Şirin ve Sarp yeniden karşı karşıya geldi. Kadın 29. bölüm fragmanı da kısa sürede yayınlandı. İşte son gelişmelerin kısa bir özeti ve yeni bölümden ilk görüntüler!

Kadın dizisinin sürprizlerle dolu son bölümü ardından yeni fragman izleyicilerle buluştu. 8 Mayıs tarihli son bölümde Şirin’in ilik konusunda verdiği karar, Bahar’ın yüzünü güldürdü ancak sarılık teşhisi herkesi yeniden kahretti. Şirin’in sarılık olması nedeniyle Jale ve Hatice yeni bir ilik arayışına girdi. Finalde Sarp, Şirin ile görüşmek istedi. İkili arasında neler olacağını merak eden dizi takipçileri, Kadın yeni bölüm fragmanıyla başka tüyolar aldı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şirin, Sarp’ın yaşadığını ve tehdit edildiğini Hatice’ye anlattı. Hatice, önce Şirin’in anlattıklarına inanmayıp hayal gördüğünü düşünse de daha sonra ona inandı. Bahar’ın her geçen gün hastalığı daha çok ilerlemekte ve baş dönmeleri de arttı. Bahar’ın bir an önce ilik nakli olması gerektiğini söyleyen Jale, Şirin’in tedavi sürecinde, başka ilik aramaya devam etti. Bahar’ın bir kardeşi daha olabileceğini düşünen ve son çare eski kocasının sevgilisine giden Hatice’nin bir planı vardı. Bahar’a doğum günü sürprizi yapmak isteyen Enver herkesi organize etti. Doğum gününde alınan hediyelerden biri Bahar’ı utandırırken, diğeri ise üzdü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Herkesin ilk moda ikonu aynı değil mi?

Zahide Yetiş'in büyük heyecanı

Eleme heyecanı

SPONSORLU

Kendi yolunu çizmiş kadınların ilham veren hikayeleri