Kadın yeni bölüm fragmanı: Hatice ve Sarp karşılaşacak mı?
Kadın dizisi dün akşam 28. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bahar’ın doğum günü sürprizi yaşadığı Kadın’ın son bölüm finaline doğru Şirin, DNA sonucunu öğrendi. Son sahnede Şirin ve Sarp yeniden karşı karşıya geldi. Kadın 29. bölüm fragmanı da kısa sürede yayınlandı. İşte son gelişmelerin kısa bir özeti ve yeni bölümden ilk görüntüler!
Kadın dizisinin sürprizlerle dolu son bölümü ardından yeni fragman izleyicilerle buluştu. 8 Mayıs tarihli son bölümde Şirin’in ilik konusunda verdiği karar, Bahar’ın yüzünü güldürdü ancak sarılık teşhisi herkesi yeniden kahretti. Şirin’in sarılık olması nedeniyle Jale ve Hatice yeni bir ilik arayışına girdi. Finalde Sarp, Şirin ile görüşmek istedi. İkili arasında neler olacağını merak eden dizi takipçileri, Kadın yeni bölüm fragmanıyla başka tüyolar aldı.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Şirin, Sarp’ın yaşadığını ve tehdit edildiğini Hatice’ye anlattı. Hatice, önce Şirin’in anlattıklarına inanmayıp hayal gördüğünü düşünse de daha sonra ona inandı. Bahar’ın her geçen gün hastalığı daha çok ilerlemekte ve baş dönmeleri de arttı. Bahar’ın bir an önce ilik nakli olması gerektiğini söyleyen Jale, Şirin’in tedavi sürecinde, başka ilik aramaya devam etti. Bahar’ın bir kardeşi daha olabileceğini düşünen ve son çare eski kocasının sevgilisine giden Hatice’nin bir planı vardı. Bahar’a doğum günü sürprizi yapmak isteyen Enver herkesi organize etti. Doğum gününde alınan hediyelerden biri Bahar’ı utandırırken, diğeri ise üzdü.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle