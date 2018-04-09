Kadın yeni bölüm 3. fragmanında Şirin’den itiraf: Sarp yaşıyor
Kadın dizisinin yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Her hafta başka bir şaşırtıcı gelişmeyle izleyicilerin karşısına çıkan Kadın’ın 24. bölümüyle ilgili en çok merak edilen konu Sarp ve Şirin yüzleşmesinde yaşanacaklar. Geçtiğimiz haftaki bölüm finalinde çocuklarını ve Bahar’ı çok özleyen Sarp, mahalleye gittiğinde sürpriz bir şekilde Şirin ile karşılaşmıştı. İşte Kadın yeni bölüm 3. fragmanı ve ilk ipuçları!
Kadın dizisinin yeni gelişmeleri için geri sayım sürerken 3. fragman yayınlandı. 10 Nisan Salı günü yaşanacaklara dair önemli ipuçları veren Kadın 24. bölüm 3. fragmanına Şirin’in Sarp itirafı damga vurdu. İkinci fragmanda Sarp ile sert bir yüzleşme yaşayacağı görülen Şirin, Hatice’ye Sarp’ın yaşadığını söylüyor. Peki yeni bölümde neler olacak? Bahar, Sarp’ın yaşadığını öğrenecek mi? Kızının psikolojik problemleri olduğunu bilen Hatice, Şirin’in sözlerine inanacak mı? İşte Kadın 24. bölümünden ilk görüntüler ve detaylar!
Alp’i gören Şirin büyük bir şok içindedir ve ne yapacağını bilemez. Bahar ise tüm olanlardan habersiz kendine yeni bir sayfa açmıştır. Arif’in moralinin bozuk olduğunu fark eden Bahar, her kötü gününde yanında olan Arif’in yanında olmak ister. Arif ise duygularını artık kontrol edememeye ve Bahar’ı kıskanmaya başlar. Şirin’in iliğinin Bahar ile uyuştuğunu öğrenen Jale ise onları bu duruma nasıl ikna edeceğini düşünmektedir. Amerika’ya gitme sürecinde öğrendiği şey ile de Pırıl’ın tüm dünyası başına yıkılacaktır.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Pırıl duyduğu vicdan azabından sonra Bahar ve çocukları yakından görmek ister. Yaşadığı kaybetme korkusuyla da Alp’i bir an önce Amerika’ya gitmeye ikna etmeye çalışır. Alp ise ne olursa olsun uzaklaşmak istememektedir. Ceyda ve Yeliz’in intikam almak için Şirin’e saldırması üzerine Şirin, yine olayı kendi tarafına çekmeyi başarır. Bahar’ın tüm olanlardan sonra Şirin’e duyduğu nefret her geçen gün artmaktadır. Hastalığının ilerlemesi üzerine de iyice güçsüzleşmeye başlar. Şirin’i ise mahallede çok büyük bir sürpriz beklemektedir...
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