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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
09.04.2018 - 16:08, Son Güncelleme:

Kadın yeni bölüm 3. fragmanında Şirin’den itiraf: Sarp yaşıyor

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Kadın yeni bölüm 3. fragmanında Şirin’den itiraf: Sarp yaşıyor

Kadın dizisinin yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Her hafta başka bir şaşırtıcı gelişmeyle izleyicilerin karşısına çıkan Kadın’ın 24. bölümüyle ilgili en çok merak edilen konu Sarp ve Şirin yüzleşmesinde yaşanacaklar. Geçtiğimiz haftaki bölüm finalinde çocuklarını ve Bahar’ı çok özleyen Sarp, mahalleye gittiğinde sürpriz bir şekilde Şirin ile karşılaşmıştı. İşte Kadın yeni bölüm 3. fragmanı ve ilk ipuçları!

Kadın dizisinin yeni gelişmeleri için geri sayım sürerken 3. fragman yayınlandı. 10 Nisan Salı günü yaşanacaklara dair önemli ipuçları veren Kadın 24. bölüm 3. fragmanına Şirin’in Sarp itirafı damga vurdu. İkinci fragmanda Sarp ile sert bir yüzleşme yaşayacağı görülen Şirin, Hatice’ye Sarp’ın yaşadığını söylüyor. Peki yeni bölümde neler olacak? Bahar, Sarp’ın yaşadığını öğrenecek mi? Kızının psikolojik problemleri olduğunu bilen Hatice, Şirin’in sözlerine inanacak mı? İşte Kadın 24. bölümünden ilk görüntüler ve detaylar!



Alp’i gören Şirin büyük bir şok içindedir ve ne yapacağını bilemez. Bahar ise tüm olanlardan habersiz kendine yeni bir sayfa açmıştır. Arif’in moralinin bozuk olduğunu fark eden Bahar, her kötü gününde yanında olan Arif’in yanında olmak ister. Arif ise duygularını artık kontrol edememeye ve Bahar’ı kıskanmaya başlar. Şirin’in iliğinin Bahar ile uyuştuğunu öğrenen Jale ise onları bu duruma nasıl ikna edeceğini düşünmektedir. Amerika’ya gitme sürecinde öğrendiği şey ile de Pırıl’ın tüm dünyası başına yıkılacaktır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Pırıl duyduğu vicdan azabından sonra Bahar ve çocukları yakından görmek ister. Yaşadığı kaybetme korkusuyla da Alp’i bir an önce Amerika’ya gitmeye ikna etmeye çalışır. Alp ise ne olursa olsun uzaklaşmak istememektedir. Ceyda ve Yeliz’in intikam almak için Şirin’e saldırması üzerine Şirin, yine olayı kendi tarafına çekmeyi başarır. Bahar’ın tüm olanlardan sonra Şirin’e duyduğu nefret her geçen gün artmaktadır. Hastalığının ilerlemesi üzerine de iyice güçsüzleşmeye başlar. Şirin’i ise mahallede çok büyük bir sürpriz beklemektedir...

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