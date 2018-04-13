Kadın yeni bölüm 2. fragmanında Sarp’tan şaşırtan çıkış
Kadın dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Şirin ve Sarp’ın mezarlıkta sert bir yüzleşme yaşadığı Kadın’ın son bölüm finali kafalarda soru işareti bırakmıştı. Yeni gelişmeleri merak edenler için ilk ipuçları geldi. İşte Kadın yeni bölüm fragmanları ve detayları!
Kadın dizisinin yeni bölümü için geri sayım sürerken 2. fragman paylaşıldı. 17 Nisan Salı akşamı yayınlanacak olan bölüme dair ipuçları veren her iki fragmanda da önemli detaylar yer alıyor. Şirin ile yüzleşen Sarp’ın aldığı karar Pırıl’ın tüm dünyası başına yıkar. Suat’ın sürekli kendisini takip etmesinden rahatsız olan Sarp, gerçeklerin peşinden gitmeye kararlıdır. Şirin’in iliğinin Bahar ile uyuştuğunu öğrenen Hatice ve Enver ise bir kez daha sert bir çatışma yaşar. Şirin’in iyi olmadığını bilen Hatice, yine iki kızı arasında kalacaktır.
Sarp'ı gören Şirin büyük bir şok içindeydi ve ne yapacağını bilemedi. Bahar ise tüm olanlardan habersiz kendine yeni bir sayfa açmıştı. Arif’in moralinin bozuk olduğunu fark eden Bahar, her kötü gününde yanında olan Arif’in yanında olmak istedi. Arif ise duygularını artık kontrol edememeye ve Bahar’ı kıskanmaya başladı. Şirin’in iliğinin Bahar ile uyuştuğunu öğrenen Jale ise onları bu duruma nasıl ikna edeceğini düşünmekteydi.
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