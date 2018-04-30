Kadın yeni bölüm 2. fragmanında gözyaşlarına boğan manzara

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
30.04.2018 - 16:30, Son Güncelleme:

Kadın yeni bölüm 2. fragmanında gözyaşlarına boğan manzara

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Kadın yeni bölüm 2. fragmanında gözyaşlarına boğan manzara

Kadın dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşılan Kadın 27. bölüm yeni fragmanında Ceyda ve Peyami’nin düğününe hazırlanan Bahar’ın görüntüleri ön planda! İşte dram yüklü sahneleri ön planda olan Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanları ve kısa bir özet!

Kadın dizisinin 27. bölümü için geri sayım sürerken yeni görüntüler paylaşıldı. 1 Mayıs Salı akşamı yayınlanacak yeni bölümde sürprizlerle dolu gelişmeler var. Sarp’ın kendisinden nefret etmemesi için gerçekleri açıklamaya karar veren Şirin’in başı belaya giriyor. Hastalığı her geçen gün ilerleyen Bahar’ın yüzünü güldürmek isteyen Enver, ona sürpriz yapmak için bir elbise dikiyor ancak karşılaştığı manzarayla gözyaşlarına boğuluyor. İşte tüm gelişmeleri gözler önüne seren Kadın yeni bölüm fragmanları!

Alp’in Levent’e ulaşması sonucunda işler iyice karışır. Levent nasıl bir olayın içine düştüğüne anlam veremez ve korkmaya başlar. Şirin’in de Alp’e ulaşma çabaları yüzünden başı belaya girer. Münir, onu Hatice ve Enver’i öldürmekle tehdit etmektedir. Hatice ve Enver ise tüm olanlardan habersiz Şirin’in Bahar’a ilik vermeyi kabul etmesinin mutluluğu içindedir. Enver, Ceyda ve Peyami’nin düğününde giymesi için Bahar’a bir elbise diker. Ama Bahar’ın elbiseyi denemesi üzerine Enver, Ceyda ve Yeliz büyük bir şokla karşılaşacaktır. Arif’in ise Bahar’a olan duyguları her geçen gün daha da artmaktadır...

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