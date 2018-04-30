Kadın yeni bölüm 2. fragmanında gözyaşlarına boğan manzara
Kadın dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşılan Kadın 27. bölüm yeni fragmanında Ceyda ve Peyami’nin düğününe hazırlanan Bahar’ın görüntüleri ön planda! İşte dram yüklü sahneleri ön planda olan Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanları ve kısa bir özet!
Kadın dizisinin 27. bölümü için geri sayım sürerken yeni görüntüler paylaşıldı. 1 Mayıs Salı akşamı yayınlanacak yeni bölümde sürprizlerle dolu gelişmeler var. Sarp’ın kendisinden nefret etmemesi için gerçekleri açıklamaya karar veren Şirin’in başı belaya giriyor. Hastalığı her geçen gün ilerleyen Bahar’ın yüzünü güldürmek isteyen Enver, ona sürpriz yapmak için bir elbise dikiyor ancak karşılaştığı manzarayla gözyaşlarına boğuluyor. İşte tüm gelişmeleri gözler önüne seren Kadın yeni bölüm fragmanları!
Alp’in Levent’e ulaşması sonucunda işler iyice karışır. Levent nasıl bir olayın içine düştüğüne anlam veremez ve korkmaya başlar. Şirin’in de Alp’e ulaşma çabaları yüzünden başı belaya girer. Münir, onu Hatice ve Enver’i öldürmekle tehdit etmektedir. Hatice ve Enver ise tüm olanlardan habersiz Şirin’in Bahar’a ilik vermeyi kabul etmesinin mutluluğu içindedir. Enver, Ceyda ve Peyami’nin düğününde giymesi için Bahar’a bir elbise diker. Ama Bahar’ın elbiseyi denemesi üzerine Enver, Ceyda ve Yeliz büyük bir şokla karşılaşacaktır. Arif’in ise Bahar’a olan duyguları her geçen gün daha da artmaktadır...
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