Kadın son bölüm sonrası 73. yeni bölüm fragmanında Arif açtı ağzını yumdu gözünü!
Kadın dizisinin son bölümünde yaşanan olayların ardından gözler 73. yeni bölüm fragmanına çevrildi. Son bölümde Cem'e olan borçlarını ödemek isteyen kızlar, Cem'in istediği paketi kendisine götürmek için harekete geçmiştir. Ancak paket beklenenden biraz daha farklı çıkmıştır. İşte, Kadın dizisinin son bölümünün ardından ekrana gelen 73. yeni bölüm fragmanı Arif'in tepkisini koyduğu o görüntüler
Kadın 73. yeni bölüm fragmanı, son bölümün ardından birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Yeni bölümde Cem ile beklenmedik paket arasındaki bağ arasındaki ilişkinin ortaya çıkacağı Kadın dizisinde, son bölümün etkisi devam edecek. Peki,
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Kadın dizisinin yeni bölümünde yaşanan olaylar şu şekilde olacak;
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Cem’in tehditlerinden sonra ona olan borçlarını ödemenin bir yolunu arayan Bahar, Ceyda ve Berşan çıkmaz bir yola girmiştir. Ceyda’nın aklına ilk gelen şey ise Fazilet’in odasında gördüğü mücevherlerdir. Çaresiz bir şekilde mücevherleri çalmaya çalışacak olan Ceyda bir anda Raif’in karşısına çıkmasıyla da ne yapacağını bilemez. Ceyda’yı gören Raif ise ona nasıl davranacaktır? Berşan ile Bahar’ın yakın olmalarından rahatsız olan Arif, Bahar’ı uyarmak ister. Ama bunun karşılığında Bahar da Arif’in Şirin’e yakın olmasından rahatsız olduğunu açıkça belli eder. Çünkü Bahar ve Arif hala birbirlerinin iyiliğini düşünen ve başlarına kötü bir şey gelmemesini isteyen iki insandır. Cem’in borcunu bir şekilde ödemeye çalışan Bahar, Ceyda ve Berşan’ın bir yanlışlarıyla beraber ise işler iyice karışacak ve Cem’in hiç istemediği bir şeyle karşı karşıya kalacaklardır.
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