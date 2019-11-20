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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.11.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

Kadın son bölüm sonrası 73. yeni bölüm fragmanında Arif açtı ağzını yumdu gözünü!

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Kadın son bölüm sonrası 73. yeni bölüm fragmanında Arif açtı ağzını yumdu gözünü!

Kadın dizisinin son bölümünde yaşanan olayların ardından gözler 73. yeni bölüm fragmanına çevrildi. Son bölümde Cem'e olan borçlarını ödemek isteyen kızlar, Cem'in istediği paketi kendisine götürmek için harekete geçmiştir. Ancak paket beklenenden biraz daha farklı çıkmıştır. İşte, Kadın dizisinin son bölümünün ardından ekrana gelen 73. yeni bölüm fragmanı Arif'in tepkisini koyduğu o görüntüler

Kadın 73. yeni bölüm fragmanı, son bölümün ardından birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Yeni bölümde Cem ile beklenmedik paket arasındaki bağ arasındaki ilişkinin ortaya çıkacağı Kadın dizisinde, son bölümün etkisi devam edecek. Peki, 

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kadın dizisinin yeni bölümünde yaşanan olaylar şu şekilde olacak;

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cem’in tehditlerinden sonra ona olan borçlarını ödemenin bir yolunu arayan Bahar, Ceyda ve Berşan çıkmaz bir yola girmiştir. Ceyda’nın aklına ilk gelen şey ise Fazilet’in odasında gördüğü mücevherlerdir. Çaresiz bir şekilde mücevherleri çalmaya çalışacak olan Ceyda bir anda Raif’in karşısına çıkmasıyla da ne yapacağını bilemez. Ceyda’yı gören Raif ise ona nasıl davranacaktır? Berşan ile Bahar’ın yakın olmalarından rahatsız olan Arif, Bahar’ı uyarmak ister. Ama bunun karşılığında Bahar da Arif’in Şirin’e yakın olmasından rahatsız olduğunu açıkça belli eder. Çünkü Bahar ve Arif hala birbirlerinin iyiliğini düşünen ve başlarına kötü bir şey gelmemesini isteyen iki insandır. Cem’in borcunu bir şekilde ödemeye çalışan Bahar, Ceyda ve Berşan’ın bir yanlışlarıyla beraber ise işler iyice karışacak ve Cem’in hiç istemediği bir şeyle karşı karşıya kalacaklardır.

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