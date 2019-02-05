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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
05.02.2019 - 12:59, Son Güncelleme:

'Kadın olsam erkeklere bakmam'

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'Kadın olsam erkeklere bakmam'

Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu, şov programı 'Hadi Be'ye 'Yanımda Kal' filminin başrol oyuncularından Çağlar Ertuğrul konuk oldu. Çağlar Ertuğrul yaptığı 'Kadın olsam erkeklere bakmam' açıklamasıyla çok konuşuldu!

Alışkın olduğumuz basma kalıp bir film değil

Çağlar Ertuğrul son başrol oynadığı filmi “Yanımda Kal”la ilgili olarak:' Ben filmimizi belirli bir türe sokmak istemiyorum. Komedi unsurları da var romantizm de… İşin içinde draması da var. İnsana dair sıcak bir film. Alışkın olduğumuz basma kalıp romantik komedi ya da drama değil… Yani köşeleri olan bir film değil. Aslında çok sıcak bir film. Emir Kurt’u oynuyorum, Emir Kurt kimdir? Kaba tabiriyle zengin bir iş adamı diyoruz ya ama o kadar köşeleri olan bir karakter değil, halbuki fakirlikten gelme işte kendi hırsıyla çabasıyla ailesinin fazla zorlamasıyla o noktaya gelmiş birisi. Bundan da aslında kendi içinde rahatsız olan birisi ta ki Zeynep’le karşılaşana kadar. Filmin konusu aslında bir tanışma hikayesi sonradan buradan bir dostluğa ve aşka dönen bir hikaye ama ağırlıklı olarak drama içeren bir film.'

Zor ağlayan birisiyimdir

'Normal hayatta çok zor ağlaya birisiyim. Senaryoyu daha okurken ağladım. Okurken çok zor ağlayan birisiyimdir. Daha okurken tahmin etmeme rağmen sonunda duygulandım. O yüzden çok tatmin etti beni ve filmin içine girmek istedim.

Kadın olsam erkeklere bakmam

Kadın olsam erkeklere bakmam

Çağlar Ertuğrul’un Instagram’da sakallarını keserken paylaştığı bir fotoğraf hakkında “Bir kadın olsan hangi Çağlar Ertuğrul’u beğenirsin?” sorusuna: 'Kadın olsam erkeklere bakmam. Sakal yakıştığı durumlar oluyor, yakışmadığı durumlar oluyor. Özellikle bir dönem sakaldan iğrendim. Genel olarak Türkiye’de sokakta görmekten de iğrendim. Şimdi doğruya doğru benim kaşlarım kalın dudağım ince o yüzden sakalla onu biraz kompanse edebiliyorum.'

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