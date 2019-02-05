Alışkın olduğumuz basma kalıp bir film değil

Çağlar Ertuğrul son başrol oynadığı filmi “Yanımda Kal”la ilgili olarak:' Ben filmimizi belirli bir türe sokmak istemiyorum. Komedi unsurları da var romantizm de… İşin içinde draması da var. İnsana dair sıcak bir film. Alışkın olduğumuz basma kalıp romantik komedi ya da drama değil… Yani köşeleri olan bir film değil. Aslında çok sıcak bir film. Emir Kurt’u oynuyorum, Emir Kurt kimdir? Kaba tabiriyle zengin bir iş adamı diyoruz ya ama o kadar köşeleri olan bir karakter değil, halbuki fakirlikten gelme işte kendi hırsıyla çabasıyla ailesinin fazla zorlamasıyla o noktaya gelmiş birisi. Bundan da aslında kendi içinde rahatsız olan birisi ta ki Zeynep’le karşılaşana kadar. Filmin konusu aslında bir tanışma hikayesi sonradan buradan bir dostluğa ve aşka dönen bir hikaye ama ağırlıklı olarak drama içeren bir film.'

Zor ağlayan birisiyimdir

'Normal hayatta çok zor ağlaya birisiyim. Senaryoyu daha okurken ağladım. Okurken çok zor ağlayan birisiyimdir. Daha okurken tahmin etmeme rağmen sonunda duygulandım. O yüzden çok tatmin etti beni ve filmin içine girmek istedim.

Kadın olsam erkeklere bakmam

Çağlar Ertuğrul’un Instagram’da sakallarını keserken paylaştığı bir fotoğraf hakkında “Bir kadın olsan hangi Çağlar Ertuğrul’u beğenirsin?” sorusuna: 'Kadın olsam erkeklere bakmam. Sakal yakıştığı durumlar oluyor, yakışmadığı durumlar oluyor. Özellikle bir dönem sakaldan iğrendim. Genel olarak Türkiye’de sokakta görmekten de iğrendim. Şimdi doğruya doğru benim kaşlarım kalın dudağım ince o yüzden sakalla onu biraz kompanse edebiliyorum.'