Kadın dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
19.07.2018 - 11:37, Son Güncelleme:

Kadın dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak?

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Kadın dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra iki çocuğuyla birlikte hayat mücadelesi veren Bahar ve onun çevresindekilerin öyküsünün anlatıldığı Kadın dizisi, 5 Haziran 2018'de yayınlanan 32. bölümüyle birlikte sezon finali yapmıştı. Sezon finalinin ardından merakla yeni sezonun başlayacağı tarihi sorgulayan vatandaşlar, Kadın'ın 2. sezonu hakkında bilgi almak istiyor. Peki, Kadın'ın yeni sezonu ne zaman başlayacak? Kadın 2. sezon yayın tarihi belli oldu mu?

Salı günleri ekranlara gelen ve başrollerinde Özge Özpirinççi, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar'ın yer aldığı Kadın dizisi, geçtiğimiz haziran ayında dramatik sahnelerin ekrana geldiği bir sezon finali ile yayın hayatına kısa bir ara vermişti. Sezon finalinde yaşanan olaylar hala hafızlarda tazeliğini korurken, sevilen dizinin yeni sezonunun başlangıç tarihi diziseverler tarafından araştırılıyor. İşte, Kadın dizisi izleyicilerinin merak ettiği detaylar...

KADIN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicilerine duygu dolu ve dramatik dakikalar yaşatan Kadın dizisinin, sezon finali yapmasının ardından gözler yeni sezonun başlayacağı tarihe çevrildi. Sezon finalinde yayınlanan olayların aydınlanacağı, Bahar ve çocuklarının neler yapacağının netleşeceği yeni sezonun başlangıç tarihi sorgulanmaya devam ediyor.

Kadın'ın merakla beklenen yeni sezon tarihi hakkında henüz net bir bilgi yok. Ancak sevilen dizinin Eylül ayının sonlarına doğru başlayabileceği tahmin ediliyor. Konu hakkında resmi bir açıklama olduğu ve yeni sezon fragmanı yayınlandığı takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Enver’in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Bahar büyük bir paniğe kapılır. Sarp ile karşılaşan Hatice ise bütün suçun Sarp’ta olduğunu düşünmektedir. Bahar, Arif’in itirafından sonra ona daha yakın davranmaya başlar. Arif’in ise Bahar’a olan sevgisi ise her geçen gün daha da artmaktadır. Şirin babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar. Sarp’ı kaybetmekten korkan Pırıl, tüm olanlardan sonra Sarp’ı tekrar Amerika’ya gitmek için ikna etmeye çalışır. Sarp’ı ise büyük bir sürpriz beklemektedir...

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