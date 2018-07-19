Kadın dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Kocası Sarp’ın ölümünden sonra iki çocuğuyla birlikte hayat mücadelesi veren Bahar ve onun çevresindekilerin öyküsünün anlatıldığı Kadın dizisi, 5 Haziran 2018'de yayınlanan 32. bölümüyle birlikte sezon finali yapmıştı. Sezon finalinin ardından merakla yeni sezonun başlayacağı tarihi sorgulayan vatandaşlar, Kadın'ın 2. sezonu hakkında bilgi almak istiyor. Peki, Kadın'ın yeni sezonu ne zaman başlayacak? Kadın 2. sezon yayın tarihi belli oldu mu?
Salı günleri ekranlara gelen ve başrollerinde Özge Özpirinççi, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar'ın yer aldığı Kadın dizisi, geçtiğimiz haziran ayında dramatik sahnelerin ekrana geldiği bir sezon finali ile yayın hayatına kısa bir ara vermişti. Sezon finalinde yaşanan olaylar hala hafızlarda tazeliğini korurken, sevilen dizinin yeni sezonunun başlangıç tarihi diziseverler tarafından araştırılıyor. İşte, Kadın dizisi izleyicilerinin merak ettiği detaylar...
KADIN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicilerine duygu dolu ve dramatik dakikalar yaşatan Kadın dizisinin, sezon finali yapmasının ardından gözler yeni sezonun başlayacağı tarihe çevrildi. Sezon finalinde yayınlanan olayların aydınlanacağı, Bahar ve çocuklarının neler yapacağının netleşeceği yeni sezonun başlangıç tarihi sorgulanmaya devam ediyor.
Kadın'ın merakla beklenen yeni sezon tarihi hakkında henüz net bir bilgi yok. Ancak sevilen dizinin Eylül ayının sonlarına doğru başlayabileceği tahmin ediliyor. Konu hakkında resmi bir açıklama olduğu ve yeni sezon fragmanı yayınlandığı takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
SEZON FİNALİNDE NE OLDU?
Enver’in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Bahar büyük bir paniğe kapılır. Sarp ile karşılaşan Hatice ise bütün suçun Sarp’ta olduğunu düşünmektedir. Bahar, Arif’in itirafından sonra ona daha yakın davranmaya başlar. Arif’in ise Bahar’a olan sevgisi ise her geçen gün daha da artmaktadır. Şirin babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar. Sarp’ı kaybetmekten korkan Pırıl, tüm olanlardan sonra Sarp’ı tekrar Amerika’ya gitmek için ikna etmeye çalışır. Sarp’ı ise büyük bir sürpriz beklemektedir...
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