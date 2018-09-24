Kadın dizisinin yeni sezon ilk bölüm fragmanı yayınlandı... Yemi sezon ne zaman?
Kadın dizisinin yeni sezon ilk bölüm fragmanı ardından tarih bilgisi de geldi. Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk’un başrollerini üstlendiği Kadın dizisi 2. sezon 1. bölümü için sayılı gün kaldı. Peki, Kadın dizisinin yeni sezon ilk bölümü ne zaman?
Dram yüklü senaryo örgüsüyle duygu seli yaşatan Kadın dizisinden beklenen haber geldi. Haziran ayında ekran macerasına ara veren dizinin yayın tarihi resmen belli oldu. Kadın yeni sezonun açılışını 2 Ekim Salı günü 33. bölümüyle yapacak.
Enver’in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Bahar büyük bir yıkım yaşadı. Sarp ile karşılaşan Hatice ise bütün suçun Sarp’ta olduğunu düşünüyordu. Bahar, Arif’in itirafından sonra ona daha yakın davranmaya başladı. Arif’in ise Bahar’a olan sevgisi ise her geçen gün daha da arttı. Şirin babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçladı. Sarp’ı kaybetmekten korkan Pırıl, tüm olanlardan sonra Sarp’ı tekrar Amerika’ya gitmek için ikna etmeye çalıştı ancak sezon finalinde hem ekran başındakileri hem de Doruk’u şaşırtan bir gelişme yaşandı. Doruk ve Sarp’ın karşılaşmasının ardından neler yaşanacağı Kadın’ın 33. bölümünde belli olacak.
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