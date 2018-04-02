Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanında Sarp - Şirin karşılaşıyor
Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanı sürprizlerle dolu gelişmelerin sinyalini verdi. Yarın akşam yayınlanacak olan Kadın 23. bölümünde telefonu için mahalleye giden Şirin, büyük bir şans eseri Alp ile karşılaşıyor. Peki Sarp, Şirin’i hatırlayacak mı? Yeni bölümde başka neler yaşanacak? İşte Kadın’ın 23. bölümünden ilk görüntüler!
Kadın dizisinin yeni bölümü için geri sayım sürerken yayınlanan fragman şok etkisi yarattı. Dram yüklü sahneleri ağırlıklı olan Kadın’ın 27 Mart tarihli son bölümünde Bahar- Şirin yüzleşmesinde yaşananlar damga vurdu. Bahar ve çocukların yaşadığını öğrenen Pırıl ise bir şekilde onları görmek istedi. Yaptığı ziyaret sonrası Alp’i kaybetme korkusu daha da arttı. Kadın yeni bölümünde ise Şirin- Sarp karşılaşması ön plana çıkacak gibi görünüyor.
Pırıl duyduğu vicdan azabından sonra Bahar ve çocukları yakından görmek ister. Yaşadığı kaybetme korkusuyla da Alp’i bir an önce Amerika’ya gitmeye ikna etmeye çalışır. Alp ise ne olursa olsun uzaklaşmak istememektedir.,
Ceyda ve Yeliz’in intikam almak için Şirin’e saldırması üzerine Şirin, yine olayı kendi tarafına çekmeyi başarır. Bahar’ın tüm olanlardan sonra Şirin’e duyduğu nefret her geçen gün artmaktadır. Hastalığının ilerlemesi üzerine de iyice güçsüzleşmeye başlar. Şirin’i ise mahallede çok büyük bir sürpriz beklemektedir...
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