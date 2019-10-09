Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanında Bahar'ın Sarp isyanı!
Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanında Bahar'ın yeniden kavuştuğu Sarp ölümle burun buruna kalmıştır. Sarp'ın bu durumu Bahar'ı endişelendirmektedir ancak yapabileceği pek de bir şey yoktur. Kadın dizisinin 67. yeni bölüm fragmanında Bahar'ın Sarp'ın yatağının başında yaptığı konuşma, Sarp öldü mü sorusunu akıllara getirmiştir. Peki, Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanında Sarp gerçekten öldü mü? İşte, Kadın dizisinin son bölümü ve yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler
Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanında Sarp'ın ölümü, Bahar'ı ciddi manada yaralamıştır. Artık Bahar'ı hayata bağlamak için çocuklarından başka bir şey kalmamıştır. Kadın dizisinin 67. yeni bölüm fragmanında Bahar'ın isyanı ise yürekleri dağlıyor. İşte, Kadın dizisinin 67. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan olaylar hakkında bazı bilgiler
KADIN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER YAŞANACAK?
Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan(7) ve Doruk (4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.
KADIN DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Hatice’nin ölüm haberini alan herkes darmadağın olur. Tepkisini en çok belli eden kişi ise hayattaki en sevdiği insana veda etmek zorunda kalan Şirin’dir.
Hiçbir zaman olmadığı kadar kendini çaresiz hisseden Şirin, annesine bugüne kadar yaptıkları için büyük bir pişmanlık içindedir.
Kırmızı ışıkta geçtiği için tüm hatanın kendisinde olduğunu düşünen Arif, büyük bir vicdan azabı yaşamaktadır. Bahar ise bunun bir kaza olduğunun bilincindedir ve Arif’in kendisini daha fazla üzmesini istemez. Tüm olaylardan sonra aldığı bir karar ise herkeste şok etkisi yaratacaktır.
Annesinin ölümünden sonra adeta küçük bir kız çocuğuna dönüşen Şirin’i bu acı iyi bir insan mı, yoksa daha kötü bir insan mı yapacak? Enver, Hatice’yi bu kadar çok severken, onun yokluğuna alışabilecek mi? Arif yaşadığı vicdan azabından kurtulabilecek mi?
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