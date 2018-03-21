Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanında Bahar ve Pırıl karşı karşıya
Kadın dizisinin olaylı son bölüm gelişmeleri ardından yeni fragman yayınlandı. Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan Kadın 22. bölümüne dair tüyolar veren fragmana Bahar ve Pırıl’ın karşı karşıya geldiği anlar damga vurdu. İşte Kadın dizisinin yeni bölümünden ilk görüntüler ve son gelişmeleri kaçıranlar için kısa bir özet!
Kadın dizisinin 20 Ocak tarihli bölümünde sürprizlerin ardı arkası kesilmedi. Telefonda duyduğu şeyden sonra Şirin ile Sarp’ın sevgili olduğunu düşünen Bahar’ın hali hem yürekleri burktu hem de heyecan yarattı. Hastalığı yüzünden sürekli ağrıları artmaya başlayan Bahar, sakat kalma riskine rağmen Şirin’in iliğini almayı reddetti. Kadın son bölüm finalinde Bahar, Şirin’in karşısına çıktı. İkili arasında yaşanacakları merak eden izleyiciler, Kadın yeni bölüm fragmanıyla ise bambaşka tüyolar aldı. İşte yeni bölümden ilk görüntüler!
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Telefonda duyduğu şeyden sonra Şirin ile Sarp’ın sevgili olduğunu düşünen Bahar ne yapacağını bilemedi ve Şirin’in peşine düştü. Bahar bu olaydan sonra herkese karşı güvenini de yitirmişti. Pırıl, Bahar ve çocukların yaşadığını öğrendikten sonra ise Sarp ile beraber Amerika’ya dönmek için elinden geleni yaptu. Enver, Bahar’ın ona karşı aldığı tavır yüzünden çok üzüldü. Ama ne olursa olsun Bahar’ı yalnız bırakmamakta da kararlıydı. Hastalığı yüzünden sürekli ağrıları artmaya başlayan Bahar, sakat kalma riski ile de karşı karşıya kaldı.
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