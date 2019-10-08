Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 66. bölümde neler oldu?
Fox TV ekranlarında yayınlanan Kadın, bu hafta 66. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kadın'ın salı akşamı yayınlanan bölümünde Hatice'nin ölüm haberini herkesi darmadağın etti. Dizinin heyecanlı bölümünün ardından haftaya yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 66. bölümde neler oldu? İşte, merak edilenler.
Özge Özpirinççi ve Caner Cindoruk'un başrollerini paylaştığı Kadın, 8 Ekim Salı akşamı 66. bölümüyle erkanlara geldi. Kadın'ın son bölümünde Arif'in yaşadığı vicdan azabı Bahar'ı da etkiledi. Annesinin ölümünden sonra adeta küçük bir kız çocuğuna dönüşen Şirin ise darmadağın oldu. Peki, Kadın'ın 67. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, yeni bölümle ilgili detaylar.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hatice’nin ölüm haberini alan herkes darmadağın olur. Tepkisini en çok belli eden kişi ise hayattaki en sevdiği insana veda etmek zorunda kalan Şirin’dir. Hiçbir zaman olmadığı kadar kendini çaresiz hisseden Şirin, annesine bugüne kadar yaptıkları için büyük bir pişmanlık içindedir.
Kırmızı ışıkta geçtiği için tüm hatanın kendisinde olduğunu düşünen Arif, büyük bir vicdan azabı yaşamaktadır. Bahar ise bunun bir kaza olduğunun bilincindedir ve Arif’in kendisini daha fazla üzmesini istemez. Tüm olaylardan sonra aldığı bir karar ise herkeste şok etkisi yaratacaktır.
Annesinin ölümünden sonra adeta küçük bir kız çocuğuna dönüşen Şirin’i bu acı iyi bir insan mı, yoksa daha kötü bir insan mı yapacak? Enver, Hatice’yi bu kadar çok severken, onun yokluğuna alışabilecek mi? Arif yaşadığı vicdan azabından kurtulabilecek mi?
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