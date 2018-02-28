Dram yüklü sahneleri ağırlıklı olan Kadın’ın 27 Şubat tarihli bölümünde sürprizlerin ardı arkası kesilmedi. Özge Özpirinçci’nin 2 çocuklu eşini kaybetmiş bir kadına, Caner Cindoruk’un ise öldüğü düşünülen Sarp’a hayat verdiği Kadın’ın son bölümünde Şirin, her şeye rağmen oyunlarına devam etti. Psikologtan Şirin’in intiharın eşiğinde olduğunu öğrenen Hatice, gerim adım ancak finalde öğrendiği gerçekle sarsıldı. Finale damga vuran bir diğer detay ise Sarp’ın mezarlık görüntüleri oldu. Şimdi ise gözler yeni gelişmelerde. Peki Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?



Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.



SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şirin’in son hamlesini kaldıramayan Bahar, çocukları da alıp eski evine döndü. Amacına ulaşan Şirin ise bunun sonucunda hiç istemediği bir şeyle karşı karşıya kaldı. Enver de Bahar ile beraber eski eve döndü. Arif, Bahar’ın iyiliği için dönmemesini istese de bu duruma içten içe sevindi. Alp ise inandığı büyük yalanlara bir adım daha yaklaştı. Enver’in Bahar ile gitmesini kabullenemeyen Şirin, Enver’in eve dönmesi için elinden geleni yaptı. Hatice bir tesadüf sonucu Şirin ile ilgili bir gerçekle daha yüzleşti. Kızının psikolojik sorunları olduğunu düşündüğü için bir kez daha Şirin’i affeden Hatic, öğrendiği şeyden sonra kendisini kaybetti.



