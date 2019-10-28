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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
28.10.2019 - 21:00, Son Güncelleme:

Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı... 69. bölümde Enver’in evi kül oluyor!

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Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı... 69. bölümde Enver’in evi kül oluyor!

Salı akşamları ekranlara gelen Kadın'ın, bu hafta ekranlara gelecek olan 69. bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın'ın yeni bölüm fragmanına, Enver'in dikkatsizliği nedeni ile çıkan yangın damga vurdu. Yaşadığı olayları atlayamayan Şirin ise bu durum karşısında yeni bir sorun ile karşı karşıya kalacak. Peki, Kadın'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Kadın'ın yeni bölüm fragmanları.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kadın, 29 Ekim Salı akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Kadın'ın yeni bölümünde izleyenleri şaşırtan sürpriz anlar sahne alacak. Dizinin yeni bölümü için sabırsızlananlar, şimdiden Kadın dizisinin 69. bölümünde neler olacağını merak etmeye başladı. İşte, Kadın'ın 69. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili ipuçları.

KADIN'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Enver’in dikkatsizliği yüzünden çıkan yangında ev kül olmuştur. Haberi alan herkes ise büyük bir şok içindedir. Bu olaydan en çok etkilenen de şüphesiz Şirin olmuştur.

Şirin’in çocuklara Arif’in hapishanede olduğunu söylemesi işleri iyice karıştırır. Bahar’ın bunu öğrenmesi de çok uzun sürmez. Şirin’e bunun için hesap soran Bahar, Şirin’den beklemediği bir tepki alacaktır. Bu tepkiden sonra Bahar, Şirin’in değişmeyeceğini anlayacak mı? Yoksa hala ona inanmaya devam mı edecek?

DNA testi yaptıran Emre’nin test sonucundan sonra Arda’nın babası olmadığını öğrenmesi ise Ceyda’yı darmadağın etmiştir. Teste anlam veremeyen Ceyda, Bahar’ın yardımıyla tekrar test yaptırmaya karar verir. Bunda başarılı olan Ceyda ve Bahar’ı ise Jale’den gelecek şok bir haber bekliyordur. Arda gerçekten Emre’nin oğlu mu? Yoksa Ceyda yanılmış olabilir mi?

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