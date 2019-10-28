Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı... 69. bölümde Enver’in evi kül oluyor!
Salı akşamları ekranlara gelen Kadın'ın, bu hafta ekranlara gelecek olan 69. bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın'ın yeni bölüm fragmanına, Enver'in dikkatsizliği nedeni ile çıkan yangın damga vurdu. Yaşadığı olayları atlayamayan Şirin ise bu durum karşısında yeni bir sorun ile karşı karşıya kalacak. Peki, Kadın'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Kadın'ın yeni bölüm fragmanları.
FOX TV ekranlarında yayınlanan Kadın, 29 Ekim Salı akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Kadın'ın yeni bölümünde izleyenleri şaşırtan sürpriz anlar sahne alacak. Dizinin yeni bölümü için sabırsızlananlar, şimdiden Kadın dizisinin 69. bölümünde neler olacağını merak etmeye başladı. İşte, Kadın'ın 69. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili ipuçları.
KADIN'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Enver’in dikkatsizliği yüzünden çıkan yangında ev kül olmuştur. Haberi alan herkes ise büyük bir şok içindedir. Bu olaydan en çok etkilenen de şüphesiz Şirin olmuştur.
Şirin’in çocuklara Arif’in hapishanede olduğunu söylemesi işleri iyice karıştırır. Bahar’ın bunu öğrenmesi de çok uzun sürmez. Şirin’e bunun için hesap soran Bahar, Şirin’den beklemediği bir tepki alacaktır. Bu tepkiden sonra Bahar, Şirin’in değişmeyeceğini anlayacak mı? Yoksa hala ona inanmaya devam mı edecek?
DNA testi yaptıran Emre’nin test sonucundan sonra Arda’nın babası olmadığını öğrenmesi ise Ceyda’yı darmadağın etmiştir. Teste anlam veremeyen Ceyda, Bahar’ın yardımıyla tekrar test yaptırmaya karar verir. Bunda başarılı olan Ceyda ve Bahar’ı ise Jale’den gelecek şok bir haber bekliyordur. Arda gerçekten Emre’nin oğlu mu? Yoksa Ceyda yanılmış olabilir mi?
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