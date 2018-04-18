Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanı: Sarp gerçeği öğreniyor mu?
Kadın dizisinin sürprizlerle dolu son bölümü ardından yeni fragman yayınlandı. Duygu ve entrika yüklü sahneleri ağırlıklı olan Kadın’ın son bölümünde kendisinden bir şeyler saklandığından şüphelenen Sarp, annesiyle yüzleşti. Şimdi ise gözler yeni bölümde! İşte Kadın yeni bölümden ilk görüntüler!
Kadın dizisinin 17 Nisan tarihli bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi. Suat ve Pırıl’ın kendisinden sakladıkları şeyler olduğuna inanan Sarp’ın Amerika’ya gitmekten vazgeçmesi dengeleri değiştirdi. Bahar’ın ihtiyacı olan Şirin’e ait çıkması ise Hatice ve Enver’i yine zor bir kararın eşiğine getirdi. Merak uyandıran final sahnesi ardından yayınlanan Kadın yeni fragmanına ise Şirin’in hamlesi damga vurdu. Sarp’ı gerçeklerle yüzleştirmek isteyen Şirin, ona her şeyin yazılı olduğu bir paket gönderiyor. İşte Kadın 26. bölüm fragmanı ve son gelişmeleri hatırlamak isteyenler için kısa bir özet!
Pırıl ve Suat’ın gizli gizli konuştuğunu duyan Alp’in duydukları hiç hoşuna gitmeyecektir. Artık yönlendirilmekten ve hayatına karışılmasından sıkılan Alp’in Suat ve Pırıl’a karşı bir planı vardır. Şirin ise Alp ile karşılaştıktan sonra aldığı tehditlere rağmen bu işin peşini kolay kolay bırakmayacaktır. Şirin’in iliğinin Bahar’a uyduğunu öğrenen Hatice ve Enver buna hem çok sevinir, hem de bir yandan düşüncelidir. Çünkü hem Şirin’i hem de Bahar’ı ilik nakli için ikna etmek hiç kolay olmayacaktır...
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