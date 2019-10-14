Kadın dizisinin 67. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Salı akşamları ekranlara gelen Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın'ın bu hafta yayınlanacak olan 67. bölümünde, Hatice'nin ölümü sonrası Şirin’in psikolojisini giderek kötü bir hal alacak. Peki, Kadın'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, dizinin 67. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları.
FOX TV ekranlarında yayınlanan Kadın dizisi 15 Ekim Salı akşamı 67. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Dizinin geçen haftaki son bölümünde yaşanan heyecanlı anların ardından, bu hafta yayınlanacak olan bölümünde neler olacağı merak konusu oldu. İşte, Kadın'ın 67. bölüm kısa özeti ve yeni bölüm fragmanı...
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Hatice’nin ölümünden sonra Şirin ve Enver darmadağın olmuş ve evde bile kalmak istememektedir. Her yerde Hatice’nin izi olması onlara zor anlar yaşatır. Her türlü çevresel faktör de Şirin’in psikolojisini olumsuz yönde etkilemektedir.
Bahar’ın Şirin’in itirafından sonra Sarp’ı affetmesi üzerine ise herkes büyük bir şaşkınlık içine girmiştir. Beraber tekrar eski günlerdeki gibi hayaller kurmaya başlar ve aşklarını yaşamaya devam ederler. Sarp’ın birdenbire hastane odasında uyanmaması ise Bahar’a korku dolu anlar yaşatır. Eski kocasına yeni kavuşmuşken tekrar onu kaybetme düşüncesi bile onu deliye çevirmektedir. Her şey daha yeni yoluna girmişken Bahar tekrar bir ölüm acısı mı yaşayacak yoksa her şeye kaldığı yerden devam mı edecektir?
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