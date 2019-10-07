Kadın dizisinin 66. yeni bölüm fragmanları yayınlandı!
Salı akşamları ekranlara gelen Kadın dizisinin merakla beklenen 66. bölümü 8 Ekim'de diziseverlerle buluşacak. Dram yüklü dizinin bu haftaki bölümünde, Hatice'nin ölüm haberini alan herkes darmadağın olacak. İşte, Kadın dizisinin 66. yeni bölüm fragmanları...
Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar’ın başrollerini paylaştığı, Kadın dizisinin bu haftaki bölümü izleyiciyi gözyaşlarına boğacak. Hatice'nin ölümü herkesi derinden etkilerken, Şirin'i ise yıkacak. İşte, Kadın'ın yeni bölümüne ait kısa bir özet...
Yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ün oturduğu, senaryosunu Hande Altaylı'nın kaleme aldığı 'Kadın' dizisinin bu haftaki 66. bölümünde;
Hatice’nin ölüm haberini alan herkes darmadağın olur. Tepkisini en çok belli eden kişi ise hayattaki en sevdiği insana veda etmek zorunda kalan Şirin’dir. Hiçbir zaman olmadığı kadar kendini çaresiz hisseden Şirin, annesine bugüne kadar yaptıkları için büyük bir pişmanlık içindedir.
Kırmızı ışıkta geçtiği için tüm hatanın kendisinde olduğunu düşünen Arif, büyük bir vicdan azabı yaşamaktadır. Bahar ise bunun bir kaza olduğunun bilincindedir ve Arif’in kendisini daha fazla üzmesini istemez. Tüm olaylardan sonra aldığı bir karar ise herkeste şok etkisi yaratacaktır.
Annesinin ölümünden sonra adeta küçük bir kız çocuğuna dönüşen Şirin’i bu acı iyi bir insan mı, yoksa daha kötü bir insan mı yapacak? Enver, Hatice’yi bu kadar çok severken, onun yokluğuna alışabilecek mi? Arif yaşadığı vicdan azabından kurtulabilecek mi?
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