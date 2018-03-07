Kadın dizisinin 20. bölüm fragmanı yayında - Şirin ilik verdi mi?

Kadın yeni bölümünden ilk görüntüler geldi. 6 Mart tarihli Kadın 19. bölümünde artık foyası ortaya çıkan Şirin’in Bahar’a ilik vermesini istedi. Oğluna kavuşamayan Ceyda büyük bir hayal kırıklığı yaşadı... Büyük heyecanla oğlu Arda'ya kavuşmayı bekleyen Ceyda’nın yıkıldığı anlar Kadın son bölümünün en duygusal anlarından biri oldu. Finale ise Pırı- Jülide karşılaşması damga vurdu. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Kadın 20. Bölüm fragmanı!



SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şirin’in yalanlarına daha fazla katlanamayan Hatice, Şirin ile ilgilenmemeye başladı. Bu durumdan rahatsız olan Şirin ise ne yapacağını bilemedi. Her şey için Şirin’i suçlamaya başlayan Hatice, Şirin’in Bahar’a ilik vermesini istedi. Bahar’dan nefret eden Şirin ise bunu asla kabul etmedi. Jale, Bahar’ın hastalığının daha fazla ilerlememesi için de bir an önce bu ilik verme olayını halletmek istiyordu. Bahar’ın mahalleye dönmesi ise Arif ile Bahar’ı yakınlaştırmaya başladı..