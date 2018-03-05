Kadın dizisinin 19. yeni bölüm 2. fragmanı şaşırttı

Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanları yayınlandı, önemli ipuçları geldi. Dram yüklü sahneleri ağırlıklı olan Kadın’ın yarın akşam yayınlanacak olan bölümünde Şirin, ölüm kalım mücadelesi veren Bahar için umut oluyor. Son yaşananlardan sonra Şirin’nden iyice uzaklaşan Hatice’den şaşırtan bir hamle geliyor. Peki yeni bölümde başka neler olacak? Şirin, Bahar’a ilik verecek mi? Şirin ve Arif arasında neler yaşanacak? Tüm bu soru işaretleri Kadın dizisinin 19. bölümünde yanıt bulacak.





Şirin’in yalanlarına daha fazla katlanamayan Hatice, Şirin ile ilgilenmemeye başlar. Bu durumdan rahatsız olan Şirin ise ne yapacağını bilemez. Her şey için Şirin’i suçlamaya başlayan Hatice, Şirin’in Bahar’a ilik vermesini ister. Bahar’dan nefret eden Şirin ise bunu asla kabul etmez. Jale, Bahar’ın hastalığının daha fazla ilerlememesi için de bir an önce bu ilik verme olayını halletmek istemektedir. Bahar’ın mahalleye dönmesi ise Arif ile Bahar’ı yakınlaştırmaya başlar