Kadın dizisinde Sarp öldü mü? Caner Cindoruk diziden neden ayrıldı?
Kadın dizisinde Sarp öldü mü sorusu, dizinin son bölümünde ekrana gelen görüntüler sonrası birçok izleyicinin gündemindeki soru oldu. Bahar'ın hayata tutunmasına olanak sağlayan birkaç insandan birisi olan Sarp, son bölümde toprağa verildi. Pek, Kadın dizisinde Caner Cindoruk neden ayrıldı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Dizinin senaryosu gereği bir önceki bölümde veda eden Sarp, Kadın dizisini yakından takip eden pek çok seyircinin gündeminde yer aldı.
Diziden ayrıldığı son bölümün ardından sosyal medya üzerinden paylaşım gerçekleştiren Caner Cindoruk, "Ne güzel bir yolculuktu...#kadın çok özleyeceğim hepinizi.." ifadesinde bulundu.
Son bölümde neler oldu; Sarp’ın durumunun kötüye gitmesiyle beraber Bahar darmadağın olmuştur. Annesini henüz yeni kaybetmişken eski kocasını tekrar kaybetme düşüncesiyle nasıl başa çıkacağını bilemez. Çocukları daha yeni babalarına kavuşmuşken tekrar bir ölüm acısı yaşamıştır.
Hatice’nin yokluğuna hala alışamayan Enver ise hayali konuşmalarına devam etmektedir. Şirin, en son babasını kendi kendine konuşurken gördüğünde onun için endişelenmeye başlamıştır. Enver’in bu olay yüzünden başına gelecek kötü bir olayla ise herkes tekrar büyük bir paniğe kapılacaktır.
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