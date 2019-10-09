Kadın dizisinde Sarp öldü mü? Caner Cindoruk diziden ayrıldı mı?
Kadın dizisinde Sarp karakterine can veren Caner Cindoruk'un diziden ayrılıp ayrılmadığı araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Sarp öldü mü sorusu ile konuya cevap arayan birçok izleyici, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. Peki, Kadın dizisinde Sarp öldü mü? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan detaylı bilgiler
Son bölümde hastane odasında Bahar ile birlikte el ele uyurken görüntülenen Sarp, acı çekerken görüntülere yansımıştı. Bu görüntülerin ardından Sarp'ın Bahar ile vedalaşır şekilde konuşma sergilemesi ve bölümün orada sonlanması, akıllara Kadın dizisinde Sarp öldü mü sorusunu getirdi.
Yeni bölüm fragmanında Sarp'ın Bahar'ın temasına cevap vermemesi, izleyicilerde Sarp'ın öldüğüne dair kanı bıraktı. Caner Cindoruk'un canlandırdığı Sarp karakterinin öldüğü, yeni bölüm fragmanının açıklama kısmında yayınlanan şu cümlelerle netlik kazandı;
"Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan(7) ve Doruk (4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır."
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