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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
09.10.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Kadın dizisinde Sarp öldü mü? Caner Cindoruk diziden ayrıldı mı?

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Kadın dizisinde Sarp öldü mü? Caner Cindoruk diziden ayrıldı mı?

Kadın dizisinde Sarp karakterine can veren Caner Cindoruk'un diziden ayrılıp ayrılmadığı araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Sarp öldü mü sorusu ile konuya cevap arayan birçok izleyici, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. Peki, Kadın dizisinde Sarp öldü mü? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan detaylı bilgiler

Son bölümde hastane odasında Bahar ile birlikte el ele uyurken görüntülenen Sarp, acı çekerken görüntülere yansımıştı. Bu görüntülerin ardından Sarp'ın Bahar ile vedalaşır şekilde konuşma sergilemesi ve bölümün orada sonlanması, akıllara Kadın dizisinde Sarp öldü mü sorusunu getirdi. 

Yeni bölüm fragmanında Sarp'ın Bahar'ın temasına cevap vermemesi, izleyicilerde Sarp'ın öldüğüne dair kanı bıraktı. Caner Cindoruk'un canlandırdığı Sarp karakterinin öldüğü, yeni bölüm fragmanının açıklama kısmında yayınlanan şu cümlelerle netlik kazandı;

"Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan(7) ve Doruk (4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır."

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