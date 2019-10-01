Kadın dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni sezon 65. bölümde neler yaşandı?
FOX TV ekranlarında salı akşamları yayınlanan Kadın yeni sezon ilk bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Kadın'ın ekranlara gelen 65. bölümünde yaşanan trafik kazası sonrası Bahar'ın yaşayıp yaşamadığı herkesin kafasında soru işaretleri oluşturdu. Heyecanlı bölümün ardından dizinin yeni bölüm fragmanı şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki, Kadın dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni sezon 65. bölümde neler yaşandı?
Yeni sezonu ile ekranlara geri dönen Kadın, 1 Ekim Salı akşamı 65. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yayınlanan son bölümünde Arif'in kaza nedeniyle arabayı kullandığı için yaşadığı suçluluk duygusu izleyenleri duygulandırdı. Peki, Kadın'ın 66. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanına ilişkin bilgiler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kazayı öğrenen herkes büyük bir şok içindedir. Arif ise arabayı kullandığı için her şeyden kendini sorumlu tutar. Nisan ve Doruk kazadan habersiz annelerinin iyileşmesi için iyilik yapmaya başlar.
Şirin ile olan kavgası sırasında Arda’yı kaybeden Emre ise büyük bir paniğe kapılır ve her yerde onu arar. Arda’yı Emre’ye emanet eden Ceyda’nın ise bunu öğrendikten sonra tavrı ne olacaktır?
Büyük kazadan en çok etkilenen Enver’in ise dünya başına yıkılmıştır.
Hastanede korkulu dakikalar yaşanırken herkesin aklında tek bir soru vardır; Bu kazadan kimler sağ kurtulacak, kimler kurtulamayacaktır?
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